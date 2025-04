Afirman que el aumento en los combustibles agrava la situación económica en Formosa

Desde el 1 de abril, los aumentos de los combustibles en todo el país han generado preocupación en la población, especialmente en las familias trabajadoras que ya enfrentan una economía golpeada por la inflación y el aumento de otros costos esenciales. En la provincia de Formosa, los nuevos valores de nafta y gasoil se suman a una serie de incrementos que complican aún más el día a día de los consumidores.

Según las últimas actualizaciones, en las estaciones de servicio de las principales marcas, los precios de los combustibles en Formosa han registrado subas significativas, con diferencias notables con respecto a la Capital Federal. Por ejemplo, YPF, la principal compañía de combustible del país, ofrece la nafta Súper a $1.290, mientras que la Infinia alcanza los $1.572. En cuanto al gasoil, el Diésel 500 se vende a $1.323 y el Diésel Premium a $1.568. Por su parte, las estaciones de AXION tienen la nafta Súper a $1.331, la Quantium a $1.636, el gasoil Diésel a $1.421, y el Quantium a $1.636. En SHELL, los valores son aún mayores: la nafta Súper se ofrece a $1.349, la V Power a $1.645, el Gasoil Común a $1.399, y el V-Power a $1.649. Las estaciones de Bandera Blanca, por su parte, presentan los precios más bajos: nafta Súper a $1.220, Premium a $1.350, Gasolina Común a $1.590, y el Euro Diésel a $1.599.

Este incremento de los combustibles en la provincia de Formosa resalta aún más cuando se comparan los precios con los de la Capital Federal. En CABA, los precios de los combustibles son notablemente más bajos, con la nafta Súper a $1.194 (una diferencia de $96 menos por litro), la Premium a $1.474 (una diferencia de $98 menos), el Gasoil a $1.209 (una diferencia de $114 menos), y el Gasoil Premium a $1.472 (una diferencia de $96 menos). Estas brechas reflejan las grandes disparidades en los precios de los carburantes entre el Norte Argentino y el resto del país.

El impacto económico:

aumento de costos en

todos los sectores

El impacto de estas diferencias en los precios de los combustibles no se limita al bolsillo de los consumidores. La Defensoría del Pueblo de la provincia de Formosa ha alertado sobre las repercusiones que estos aumentos tienen en el costo de la vida en la región. El Organismo de la Constitución Provincial advirtió que la disparidad en los precios de los combustibles afecta directamente a los transportistas, cuyos costos operativos aumentan considerablemente debido a los altos precios del gasoil en el norte del país. Esta situación tiene un efecto dominó que incide en los precios de los productos y servicios, ya que el transporte de carga es un eslabón fundamental en la cadena de suministro de mercancías.

En este sentido, los aumentos en los combustibles son una de las principales razones por las que los costos de los alimentos, productos de consumo masivo y otros servicios han experimentado incrementos en los últimos días. La relación directa entre el precio del combustible y los costos de transporte genera una espiral inflacionaria que afecta a toda la economía, y que golpea de manera más dura a las familias de menores recursos.

Preocupación por la

disparidad en los precios

Desde la Defensoría del Pueblo se subraya que la disparidad en los precios de los combustibles no solo es una preocupación económica, sino también una cuestión de justicia social. Mientras que los habitantes de la Capital Federal se benefician de precios más bajos, los formoseños deben hacer frente a costos mucho más elevados, lo cual refleja una desventaja comparativa para las provincias del norte del país.

Los expertos y organismos de defensa del consumidor han señalado que estas diferencias en los precios de los carburantes no responden únicamente a factores de costos de distribución o transporte, sino que también reflejan un desequilibrio en las políticas de precios que afectan principalmente a las regiones del interior. En este contexto, se hace urgente que el gobierno nacional considere la posibilidad de implementar medidas que igualen los precios de los combustibles en todo el país, de manera que las provincias del norte no sigan soportando un costo de vida más alto que el de otras regiones.

El llamado a la acción

La comunidad formoseña sigue enfrentando un panorama económico cada vez más complicado, donde el aumento de los combustibles se suma a los problemas ya existentes, como la inflación y el aumento de tarifas de otros servicios. En este sentido, desde la Defensoría del Pueblo se insta a las autoridades competentes a revisar la política de precios de los combustibles y a garantizar un trato equitativo para todas las provincias, sin importar su ubicación geográfica.

Además, la Defensoría hace un llamado a la solidaridad y el compromiso de las autoridades nacionales y provinciales para adoptar medidas que alivien el impacto de los aumentos en los bolsillos de los ciudadanos más vulnerables, especialmente aquellos que dependen del transporte para acceder a productos y servicios básicos.

En un contexto de inflación creciente y disparidades regionales, la necesidad de una respuesta eficaz y justa por parte del Estado se vuelve cada vez más urgente. La actualización de los precios de los combustibles, que comenzó el 1 de abril, ha vuelto a poner en evidencia las desigualdades económicas que enfrentan los formoseños, y la sociedad espera soluciones que protejan a las familias trabajadoras de la provincia.