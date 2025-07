Afirman que el Distrito 22 de Vialidad Nacional Formosa continuará por ahora desarrollando actividades elementales

El Decreto 461/2025 oficializa la eliminación de Vialidad Nacional y otros organismos clave, generando fuerte preocupación en las provincias. Desde Formosa, advierten sobre el abandono de rutas, el riesgo de aislamiento territorial y la pérdida de soberanía vial.

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto N.º 461/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial, resolvió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Seguridad), en el marco de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso Nacional a través de la recientemente aprobada Ley Bases.

La noticia generó un fuerte rechazo en distintos sectores del país. En Formosa, el defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, fue uno de los primeros en pronunciarse al respecto.

“Cerrar organismos sin construir alternativas se constituye en una pésima gestión. Si el Estado Nacional no gestiona, nos encontramos con un país que abandona a más personas en rutas nacionales destruidas”, alertó.

Gialluca señaló que esta disolución fue posible gracias a la complicidad de diputados y senadores de diferentes bloques que votaron a favor o se abstuvieron durante el tratamiento de la Ley Bases. “Esta ley no hubiera sido posible sin el voto favorable de legisladores como Miguel Ángel Pichetto, el Bloque Innovación Federal y otros representantes de provincias justicialistas como Salta y Misiones. Incluso el diputado Fernando Carbajal se abstuvo en lugar de oponerse”, cuestionó.

Ante este escenario, el funcionario se comunicó con el titular del Distrito 22 de Vialidad Nacional en Formosa, Ing. Hernán Ramis, quien confirmó que por el momento “no existen lineamientos desde la Administración General de Vialidad Nacional” y que sólo se continuarán desarrollando “actividades básicas y elementales” en un clima institucional “muy tenso”.

A pesar del desmantelamiento, los subcampamentos de Clorinda, Las Lomitas, Comandante Fontana y otras localidades continuarán funcionando de forma limitada mientras se definen las nuevas directrices. Sin embargo, la incertidumbre reina entre los trabajadores y técnicos, que hasta el momento no recibieron precisiones sobre su futuro laboral ni sobre los proyectos en curso.

Justicia federal

Gialluca también recordó que la justicia federal, a través del juez Pablo Morán, ordenó recientemente a Vialidad Nacional realizar tareas urgentes de bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas en los tramos peligrosos de las rutas nacionales 11, 81, 86 y 95, con un plazo de ejecución de 90 días. “Estas órdenes judiciales siguen vigentes y las vamos a hacer cumplir”, afirmó.

El Defensor advirtió que el decreto del Gobierno nacional “pone en riesgo la conectividad, la seguridad vial y la integración territorial del país”, en un contexto donde el 41% de las rutas pavimentadas ya se encontraba en mal estado al inicio de 2024, y desde diciembre pasado no se ha destinado “ni un solo peso a obras de infraestructura vial”.

Además, criticó con dureza la decisión de concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales a manos privadas, lo cual, según dijo, “abandonará a su suerte al resto de las rutas menos transitadas por no ser rentables, dejando pueblos aislados, afectando la producción regional, el abastecimiento y el acceso a servicios esenciales”.

Retiro del Estado

“La eliminación de Vialidad Nacional no sólo significa el retiro del Estado de la obra pública: se pierde soberanía territorial, cohesión social y la posibilidad misma de imaginar una Argentina conectada”, expresó. También denunció que la planificación estratégica, los controles técnicos y la seguridad vial quedan en el limbo institucional, mientras los peajes aumentan y encarecen el costo del transporte, los alimentos y la vida diaria de millones de argentinos.

Viajar, un privilegio

“Viajar será un privilegio; circular libremente, un lujo. Se vulnera un derecho constitucional y se profundiza la desigualdad territorial. Desde Buenos Aires, firmaron el destino de una Argentina que se va quedando sin rutas”, concluyó Gialluca.