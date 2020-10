Afirman que “las empresas alimenticias son las responsables de los aumentos en las góndolas”

Compartir

El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) Daniel Funes de Rioja, afirmó que ellos no son los causantes de que los productos alimentarios continúen siendo remarcados y subiendo por encima inclusive de la inflación, también trasladó responsabilidades a los supermercadistas o comercios de barrios o de cercanía, señalando que aumentan estos últimos los precios por “supuestos temores” en relación a una futura reposición de stock.

En este marco el defensor del Pueblo de Formosa, Dr. Jose Leonardo Gialluca, denunció que “estas afirmaciones de los empresarios productores de alimentos en nuestro país, son estrategias de victimización donde sus argumentos se caen permanentemente”.

“Si nos remitimos a las cifras públicas del INDEC, podemos notar que fueron las empresas alimenticias las que más subieron los precios en lo que va del presente año. Todos los consumidores en Formosa nos encontramos día a día con nuevos valores de los alimentos y de los productos de higiene personal y para la vivienda cada día mas inalcanzables para los bolsillos tanto de quienes poseen un ingreso regular, así como los monotributistas o cuentapropistas que deben afrontar la grave situación económica y social que vivimos como consecuencia de la pandemia”, sostuvo.

Desde la Defensoría del Pueblo afirmaron que “cambian los gobiernos” pero “los empresarios argentinos no pierden sus malas costumbres y son nuevamente protagonistas y responsables también de que más argentinos caigan en la pobreza como directa consecuencia de la suba unilateral de los alimentos y productos de higiene que hace que el valor debe ganar una familia tipo para alcanzar a cubrir la canasta básica alimentaria y como son cada vez mas personas que no pueden cubrir sus necesidades, caen bajo la línea de la pobreza”.

Gialluca informó que han presentado una denuncia formal ante el Ministerio de Economía de Nación y la Secretaria de Comercio Interior, basado en que se convoque a la COPAL “porque son las primeras y principales formadoras de precios y destruyen a programas como Precios Cuidados o Precios de Referencias, toda vez que, los supermercadistas y comerciantes en general no pueden por una especulativa cadena de distribución de alimentos, cumplir con lo que el Estado Nacional les pide”.

“Aquí no estamos defendiendo a nadie, pues vivimos desde hace décadas en un país donde los empresarios van por una calle recogiendo ganancias extraordinarias y por otra hoy tenemos un Estado nacional que tiene la obligación de frenarlos y proteger a los productores regionales que están en el interior de la Argentina y que pueden ofrecer productos alimenticios y de limpieza a mas bajo costo, siempre y cuando se les de las posibilidades por ejemplo de que la ley de góndolas sea una realidad”, cerró diciendo.