Afirman que las oficinas del Registro del Automotor no le representan al Estado Nacional ningún gasto

A través de un decreto había dispuesto el cierre de unas 130 oficinas de Registro del Automotor en el país, a pesar de ello en Formosa no se cerrará ninguno, pero tampoco se abrirá alguna otra. José María González miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Argentina de Encargados del Registro de la propiedad del Automotor dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto y aseveró que “las oficinas del Registro del Automotor no le representan al Estado un solo peso”.

González inició diciendo: “la resolución que establece el cierre de los registros dice que en el caso puntual de Formosa lo que existía era la creación de un segundo registro de motovehículos, esta ha quedado sin efecto, es por ello que no se abrirá una nueva oficina”.

Vale indicar que en la ciudad de Formosa hay un solo registro del motovehículo, pero la creación de una nueva oficina tiene que ver con un análisis que se realiza en relación a la cantidad de usuarios demandantes del servicio y eventualmente también la distribución geográfica que tienen las provincias”.

Consultado sobre cuántos registrados hay en Formosa, explicó “en Formosa capital hay 4 registros automotores con competencia en autos exclusivamente, el registro que tiene competencia en motovehículo y maquinarias agrícolas e industriales y los registros que están en Clorinda y El Colorado que tienen la múltiple competencia”.

“El Registro del Automotor de El Colorado tiene delegaciones y una vez por mes las funcionarias de ambos registros se trasladan hacia las localidades a los efectos de recepcionar los trámites”, explicó.

“No tenemos muy claro cual es el objetivo que se persigue desde Nación para querer cerrar los Registros porque no sabemos más que lo que conocemos a través de los medios de comunicación”, aclaró.

“Tenemos que decir que el Registro al estado no le cuesta un peso porque todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del lugar son absorbidos por el encargado de las oficinas”.

“Nosotros somos los que pagamos los sueldos, compramos los insumos y demás cuestiones con nuestro propio patrimonio. Además los aranceles que cobramos vienen impuestos por Nación”, indicó.

“Es por ello que no entendemos porque con el cierre de las oficinas se pretende abaratar costos, los registros no le representan al estado un solo peso”, cerró.