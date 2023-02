Afirman que las ventas en supermercados bajaron un 3% durante el mes de enero

Con programas de control de precios y con una inflación del 5,9% para la región, las ventas en supermercados retrocedieron un 3% durante el mes de enero, una cifra importante si se tiene en cuenta el crecimiento poblacional. “A la gente no le alcanza, le cuesta llegar a fin de mes”, señaló Ricardo Cáceres, empresario supermercadista de la región, al Grupo de Medios TVO.

“En enero tuvimos problemas, bajó un 3% la venta y eso que hay más población si la medimos con enero del año pasado. A la gente no le alcanza, le cuesta llegar a fin de mes. acá tiene que haber más producción nada más, que la producción supere la demanda”, agregó el empresario.

Si bien la inflación del noreste durante enero fue más baja que las demás regiones del país, las retracciones en las ventas fueron de un 3% en este mes. Este bajo porcentaje inflacionario no contempla el precio de la carne, que se disparó la última semana de enero y que impacta en la medición del Índice de Precios al Consumidor en febrero, analizó el empresario.

“Lo que nos está confundiendo seguramente es el tema de la carne, la carne recién en la última semana de enero comenzó a subir y eso va a impactar totalmente ahora recién en el mes de febrero. La carne aumentó mucho, vamos a ver cómo sigue este nuevo sistema que quieren implementar en el que son 7 los cortes controlados en Precios Justos”, expresó Cáceres.

En este sentido, el propietario de cadenas de supermercados en Formosa, Corrientes y Misiones, sostuvo que estos programas no funcionan ya que uno de los principales factores que inciden en los precios de los productos se debe al volumen de producción de las industrias alimenticias.

“Nosotros lo tenemos como precio de referencia, pero es muy reciente, aun no salieron los precios con los descuentos que tienen que haber y hacerse. Aparte de eso los frigoríficos tienen que comenzar a distribuir, primero a las grandes superficies que son los que siempre se benefician con este sistema, nosotros que estamos en el interior estamos un poco complicados, ojalá que nos puedan entregar también”, refirió el supermercadista al respecto del nuevo programa destinado a cortes cárnicos.

Como lo ha hecho en reiteradas ocasiones, para Cáceres una de las principales cuestiones que se deberían abordar para controlar la inflación y detener la caída de las ventas, es contar con mayor disponibilidad de productos.

“Eso es lo que hay que hacer, pero hasta ahora no pasa. Cuando la industria alimenticia no produce la cantidad que necesita la Argentina pasa eso, se genera inflación, por eso estos programas de control de precios no cumplen su función porque no tenemos suficientes productos”, completó.

