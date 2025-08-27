Agasajo a adultos mayores: Casa de la Solidaridad, Celebraron Cumpleaños que se dieron en el mes de Agosto



EL COLORADO. En instalaciones de la Casa de la Solidaridad donde se concentran todos los servicios para el adulto mayor, celebraron en las últimas horas los cumpleaños de abuelos que se dan en el mes de Octubre.

En esas instalaciones se brindan diversos servicios de atención de la salud a los adultos mayores, donde también cuentan con un Gimnasio Terapéutico, controlado por especialistas en varias disciplinas. Pero también reciben la permanente atención de especialistas, tal el caso de un oftalmólogo. Las atenciones primarias se cumplen en esta ciudad, aunque los casos de intervenciones más complejas se hacen en la ciudad de Formosa, para lo cual la Municipalidad de El Colorado, dispone el medio de transporte, con el acompañamiento de auxiliares en salud, que controlan la presión y los contienen en el viaje. La unidad que los traslada, espera a que cada abuelo sea atendido y recién emprenden el regreso a esa ciudad.

Todas las actividades que se cumplen en la Casa de la Solidaridad, entre servicio de salud y el Gimnasio Terapéutico, viene logrando una nueva generación de adultos mayores muy activos, gracias a la motivación del grupo que festejan cumpleaños celebrando la vida.

Los resultados están a la vista, ya que los abuelos dejaron de lado andadores y bastones, luego de los ejercicios y controles médicos, pero también la fortaleza y entusiasmo, como un grupo de autoayuda, donde todos motivan al otro, con el único fin de “celebrar la vida”.