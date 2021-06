Agencias de quiniela reclaman reapertura: “Tuvimos ingreso cero”

Compartir

Las agencias de quinielas fueron una de las tantas actividades que se suspendieron por la cuarentena debido a la decisión que se enmarca en el DNU emitido por el Gobierno nacional al que adhirió la Provincia, que dispone un cierre de actividades no esenciales.

En este marco, el agenciero Marcelo Laschi, aseguró que “hay mucha preocupación en el sector”, y recordó que “esta es la cuarta vez que entramos en Fase 1, con ingreso cero pero todas las obligaciones siguen como si estuviéramos en actividad”. Ante esta situación pidió la reapertura tomando los protocolos con los que “nos instruyó el Instinto de Asistencia Social”, ya que según las recomendaciones de los profesionales de salud, para estar expuestas con una persona con coronavirus “hay que tener contacto por más de 15 minutos, y esto no sucede en nuestro rubro”.

“Estamos muy preocupados porque nuestra situación al no ser considerado como esenciales nos impide abrir nuestro local, de manera que la gran mayoría del sector esta con ingreso cero desde mayo”, señaló.

Asimismo recordó que “esta es la cuarta vez que entramos en fase 1 como pasa en todos los rubros que están clasificado como no esenciales, pero en esta ultima oportunidad llevamos más de un mes de inactividad y eso complica mucho nuestro panorama porque las cuentas siguen venciendo, porque que detrás de cada trabajador hay una familia. Además la mayoría del sector alquila un local, a su vez muchos tienen empleados de manera que hay que pagar sueldos, aportes, etc.”

“Tenemos ingreso cero pero todas las obligaciones siguen como si estuviéramos en actividad”, dijo y sostuvo que un día sin trabajar es importante y en mayo desde el primer día hábil que no estamos trabajando y ya comenzamos junio y no hay novedades que indiquen la apertura”.

Y añadió que “hay mucha preocupación en el sector, incertidumbre, porque al no ser considerados esenciales, nosotros nos encontramos a puerta cerradas”.

Por último dijo: “No comprendemos la situación, porque al escuchar las recomendaciones de los profesionales de la salud en el Consejo, indican que es necesario para estar expuestos con una persona con Covid positivo y sin protección, alrededor de 15 minutos para correr riesgos de contagio, cosa que nosotros entendemos que no sucede en nuestro comercio. Porque a partir del protocolo que nos instruyó el Instinto de Asistencia Social, que es el órgano rector de nuestra actividad, cuando el público apostador se dirija a una agencia oficial, va a ser recibido por quien atienda el negocio, con barbijo y alcohol para higienizarse permanentemente”.

