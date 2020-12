Agencias de viaje complicadas: pasajeros desisten de viajar porque al volver deben hacer cuarentena

Compartir

Marcelo Musso, propietario de una empresa de turismo en Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseveró que las compañías en general atraviesan por un momento de gran incertidumbre, teniendo en cuenta que inicia la temporada alta de viajes y no están pudiendo trabajar como deseaban ya que muchos pasajeros quieren salir de la provincia, pero al regresar deben realizar la cuarenta y no llegan con los días, teniendo en cuenta que algunos solos tienen 20 e incluso menos días de vacaciones, lo que los hace desistir de contratar paquete de viaje.

“Lo que se anunció hace poco es que las personas que quieran vacacionar deben hacer un permiso especial, pero de igual forma al ingreso tienen que hacer cuarentena, eso complicó un poco, sabemos las condiciones sanitarias en las que estamos en Formosa y eso es real, ya no podemos decir otra cosa sobre eso, pero al turista lo complica porque si tienen vacaciones 25 días, irse 10 días afuera y hacer 14 días de cuarentena prácticamente las vacaciones no alcanzan, deben decirle a sus jefes que van a faltar unos días para la cuarentena y ya se complica. Entiendo las condiciones sanitarias impuestas en Formosa, pero para nuestro sector es muy complicado porque las consultas que tuvimos fueron específicamente por el tema del regreso a Formosa después de las vacaciones, no nos preguntaron por precios, en cuántas cuotas, si tenemos Ahora 12 o en más pagos, solamente consultan cómo es el ingreso que es hacer cuarentena y eso es claro, lo que pasa a ser un viaje de placer, de descanso y demás se va al estar r encerrado 14 días que complica todo, ya deben pensar en ir y volver”, explicó Musso.

Asimismo aseveró que “en Formosa se está dando mucho el tema de las casas quintas y las casas que alquilan varias noches con pileta un poco para salir, en Herradura al parecer las cabañas ya están ocupadas hasta creo que la primera quincena de febrero los fines de semana, entre semana sí se puede, hay todavía disponibilidad pero la verdad que es muy complicado”.

Viajes de egresados

De la misma forma se refirió a los viajes de egresados que vienen siendo postergados desde julio. “Con los estudiantes teníamos una cantidad importante de pasajeros que han terminado de pagar ‘su sueño’, estamos terminando las reuniones con los grupos, con los padres para ver la posibilidad de reprogramación, en principio para el mes de marzo-febrero pero creo que es muy optimista también pasarlo para septiembre, acá el punto es que cuando esté la vacuna y con el porcentaje de contagiados y recuperados que tenemos en la Argentina y el porcentaje que se cree que se contagió y no está registrado, con la cantidad de vacunas que van a poner vamos a estar en un 30 o 40% de la población, creo que para julio recién va a ser viable viajes tranquilos y seguros, pero hoy decir algo es incertidumbre total, estamos tratando de reprogramar y tenemos paquetes armados para enero, febrero, las consultas no son de precios ni de destinos sino que el reingreso a la provincia”.

“Todo es incertidumbre pero a los clientes que consultan trato casi de afirmar que van a hacer la cuarentena, nosotros venimos de 9 meses así y va a continuar por la condición sanitaria que tenemos, es difícil pero podemos transitar, juntarnos de a 10 a 20 personas, juntarnos en familia, lo difícil es decirles que salgan porque nos contratan por la seriedad, la responsabilidad, si quiero vender por vender y decirles que compren o en febrero van a poder entrar, estaría con una incertidumbre y no diciendo lo real, creo que recién cuando esté la vacuna vamos a poder transitar o reingresar a Formosa sin cuarentena, eso depende del Consejo del Covid pero la gente también quiere viajar tranquila más cuando lo hace en familia y a su vez volver tranquilos”, manifestó.

“Nosotros estuvimos reunidos, siempre tenemos charlas con la gente del Ministerio, con agencias amigas, de hecho estuvimos disertando para el Colitur la semana pasada, expusimos los destinos internos que tenemos en Formosa para que la gente pueda visitar en qué periodo lo puede hacer como Bañado La Estrella, Circuito Sur, Misión Laishí que es un circuito histórico y estamos intentando hacer algo pero es muy difícil hacer turismo con las condiciones que se tienen que dar para las agencias de viaje, quien me quiera venir a comprar cabaña a la agencia de viaje lo puede hacer pero generalmente la gente levanta el teléfono, tienen el Facebook, tienen el contacto, agarran el auto y se van, no es una salvación para nosotros que queremos seguir trabajando y brindarles la oportunidad de la consulta y la respuesta a nuestros pasajeros por eso trabajamos en esto, pero fuimos a ver las cabañas, las que nos dan la alternativa de dar lo que queremos como empresa y nos dijeron que tienen todo ocupado los fines de semana por lo menos hasta febrero”, expresó Musso.

“Ahora estamos esperando, mirando al futuro, hay empresas que están consolidadas, estoy muy agradecido a los padres de egresados que confían en nosotros y siguen confiando porque reprogramaron la mayoría, el 70% lo hizo y eso es una tranquilidad y a los que no reprogramaron les estamos reintegrando el dinero como corresponde, lo hacemos en cuotas pero le damos la tranquilidad al pasajero, estamos mirando al futuro, mirando las noticias todos los días a ver si hay algo alentador, el tema de la vacuna es una luz al fondo del túnel porque la verdad es triste estar parados 9 meses sin hacer nada tanto para nosotros como comerciantes como para los que quieren salir de vacaciones también”, finalizó.

