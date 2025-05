Agenda recargada de eventos para el mes de junio

El Grupo Mozart sigue posicionándose como la productora más importante de la provincia, al traer a Formosa atractivos espectáculos para el mes próximo que tendrán como protagonistas al Explorador, Pela Romero, Raúl Lavié, Pilar Sordo, Sergio Feferovich y Angela Leiva.

«Aprendamos explorando» es la propuesta infantil que abrirá la grilla de junio de la mano de «Las aventuras del Explorador», que regresa a la ciudad para ofrecer una combinación de diversión y aprendizaje a través de un viaje lleno de sorpresas y canciones populares. Este show totalmente renovado para toda la familia se presentará el 7 de junio, a las 17, en el Teatro de la Ciudad. Las entradas on line se pueden adquirir en el portal www.norteticket.com.Las mujeres y parejas formoseñas tendrán la posibilidad de disfrutar de las picantes reflexiones de Gonzalo «Pela» Romero con «Basta de amores de mierda», unipersonal basado en su colección de libros de idéntico título.

Según palabras del escritor, músico y compositor: «mis textos son un grito de guerra que representa a todos y a cada uno de aquellos que no se rinden y que, aunque las cosas se compliquen, se la siguen jugando». La cita es el 13 de junio a las 21 en el Teatro de la Ciudad, con tickets disponibles vía on line en www.plateavip.com.ar

Dos días después será el turno del afamado cantante Raúl Lavie con su show «Raíces» cargado de distintos géneros de la música popular, con el acompañamiento de un quinteto de músicos, creando una atmósfera íntima y poderosa. El repertorio incluye canciones que han sido importantes para este verdadero ícono del tango a lo largo de su carrera, así como nuevas interpretaciones. La presentación de Lavié está prevista para el domingo 15 de junio, a las 20.30, en el Teatro de la Ciudad.

Las entradas digitales se pueden adquirir a través de www.norteticket.com.En el Cine-Teatro «Italia» tendrá lugar el 18 de junio, a las 21, la conferencia magistral «Dime cómo te hablas y te diré cuanto te quieres» a cargo de la reconocidísima psicóloga chilena Pilar Sordo, quien con su estilo característico y profundo invita a todos aquellos interesados en transformar su relación consigo mismos a descubrir cómo el lenguaje interno puede ser la clave para una vida más plena y equilibrada.

Los tickets se encuentran disponibles vía on line en www.plateavip.com.ar.A la noche siguiente, a las 21, en el Teatro de la Ciudad se presentará el talentoso director de orquesta, Sergio Feferovich con su espectáculo «La música de las ideas», proponiendo «un viaje fantástico a través de los sonidos».

El eximio pianista sumergirá al público local en la historia detrás de diversas piezas musicales, desde las clásicas hasta las populares, revelando cómo las emociones y las sensaciones se entrelazan con las obras que escuchamos. A través de ejemplos cautivadores, demostrará cómo los estados de ánimo y las experiencias de la vida influyen en la creación de ideas, tanto en el mundo artístico como en otros ámbitos. Las entradas anticipadas se pueden conseguir a través de www.plateavip.com.ar.

Finalmente, el 21 de junio, a las 21, en el Cine-Teatro «Italia», la consagrada cantante Angela Leiva desembarcará en Formosa, en el marco de «Mi voz para el mundo» Tour 2025, para recorrer todos sus éxitos, además de sus nuevas canciones. Los tickets para el show de una de las mejores voces de la cumbia actual se pueden adquirir a través de www.norteticket.com.Cabe destacar que las entradas físicas para todos los eventos se consiguen en el local de Grupo Mozart, ubicado en España 415 , con todos los medios de pago, de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12 y de 17 a 21.