Agenda turística 2022: «Formosa se prepara para dos megaeventos», destacó la ministra Segovia

La ministra de Turismo de Formosa, Silvia Alejandra Segovia, brindó detalles sobre la agenda turística a desarrollarse en este verano 2022 en la provincia.

Explicó que para esto, se trabaja en conjunto con diferentes organismos de la provincia y de la municipalidad, llevándose a cabo reuniones previas para organizar las actividades y eventos.

“Estamos con muchas expectativas por la reactivación turística de la provincia” expresó y resaltó que “próximamente se vienen dos megaeventos importantes que movilizarán a emprendedores, a los artistas locales y a la sociedad en general”.

Se trata de la “Sexta edición de la Fiesta del Río, Mate y Tereré” a realizarse los días 21, 22 y 23 de enero en la ciudad Capital y la “Fiesta Nacional de la Corvina de Río”, del 11 al 13 de febrero, en Herradura.

En este sentido, precisó que la Fiesta del Río, Mate y Tereré contará con diversas actividades, como competencia de pesca, presencia de emprendedores gastronómicos locales y otros rubros. Además estarán presentes las carpas institucionales donde se mostrará a los visitantes todos los lugares que tiene para conocer en Formosa.

“Esta fiesta es una oportunidad para mostrarle a toda la región nuestra naturaleza, paisajes y la riqueza de nuestra cultura e historia” estimó.

Respecto a la Fiesta de la Corvina que se realizará en la villa turística de Herradura, tendrá su lanzamiento oficial en los próximos días, destacando que la localidad no solo espera este evento, sino que cada fin de semana cuenta con la visita de cientos de familias que viajan a disfrutar del camping, los emprendedores locales y actividades recreativas.

Asimismo, aclaró que en ambos eventos se apelará al cuidado en este contexto de pandemia, solicitando el Pase Sanitario, de manera obligatoria, para poder ingresar.

Y señaló que los protagonistas de ambas fiestas, serán los emprendedores y artistas formoseños, a “quienes tenemos que valorar porque fueron el sector más golpeado por la pandemia del coronavirus” agregando que “significará un importante movimiento económico para esos sectores”.

Laguna Oca

En cuanto a las actividades desarrolladas cada fin de semana en la Biosfera Laguna Oca, explicó que en el lugar se pueden realizar actividades acuáticas, avistamiento de aves, cabalgatas, competencias deportivas y demás paseos.

Y remarcó que también esto se replica en el interior de la provincia, por eso “en Capital vamos a montar una carpa itinerante donde se mostrará a los interesados todos los lugares que se pueden visitar en el territorio provincial”.

Además, se refirió al inflable recientemente adquirido por el Ministerio e instalado en Laguna Oca y dijo que “atentos a que las condiciones hídricas actuales no nos permiten colocar la malla de contención que se solía poner para permitir ingreso seguro al agua, decidimos adquirir un inflable acuático, como los que se utilizan en muchos balnearios del país”.

Aclaró que aún no está habilitado porque “estamos realizando la prueba de montaje” precisando que tiene 60 metros de largo, cuenta con toboganes y carreras de obstáculos”.

Segovia, puso en valor que se trata de una “alternativa sustentable, que puede cubrir las expectativas de la gente, porque los chicos tienen derecho a poder refrescarse y pasar un buen rato”.

Y aseveró que “cada semana probamos las condiciones de seguridad, porque no somos unos improvisados”, haciendo saber también que “no genera problemas con el agua, ya que tiene un tratamiento químico específico que va circulando a través del inflable”.

A su vez, explicó que se seguirán las recomendaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, respecto a los horarios recomendados para exponernos al sol, puntualizando que “el único objetivo del Ministerio es brindarles a nuestros niños y familias el derecho que tienen a divertirse y recrearse”.

