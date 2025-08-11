Agostina Hein logró el primer oro para Argentina en los Panamericanos Junior

La nadadora de sólo 17 años ganó la final de los 400 metros libres con un registro de 4:06.96 y quebró su propio registro.

En lo que fue el primer día de competencia en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, la delegación argentina sufrió por perder la primera medalla de oro que había logrado Mateo Kalejman en la prueba contrarreloj del ciclismo ruta, pero una supuesta irregularidad en su bicicleta le quitó el título. Por la tarde, Agostina Hein cumplió con los pronósticos y se quedó con la dorada en la final de los 400 metros libres de la natación. Es más, mejoró su propio récord panamericano juvenil que había conseguido en la serie matutina (4:13.41) y clavó los relojes en un tiempo de 4:06.96 para celebrar junto al resto del equipo y su entrenador. Bajó la marca en casi siete segundos. Impactante.

“Estoy muy contenta y feliz, esto es algo que venimos trabajando con mi equipo hace mucho y la verdad que aportar una medalla de oro para Argentina es un orgullo. Lo más lindo es vestir todos los días la camiseta, haber representado a mi país es un privilegio”, fueron las primeras palabras de Hein antes de subirse al podio. La emoción cuando tocó la pared para consagrarse campeona fue otro de los momentos especiales de la jornada para la joya de la natación argentina. Es que con sólo 17 años, y un año después de su primera experiencia olímpica en París 2024, la oriunda de Campana cosechó su primera presea y logró la clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, que serán la antesala de la próxima edición de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Ni bien salió del agua, lo primero que hizo la joven nadadora fue ir a abrazar a su coach Sebastián Montero. Para Agos, él es como un segundo papá. “Se pone en mi lugar como atleta y eso es muy importante para mí”, le dijo a Infobae en la previa de competir en sus primeros JJOO el año pasado en la capital de Francia. Con 15 años, Agostina compitió de gran forma con nadadores más experimentados en su estreno panamericano en Santiago y terminó en el quinto lugar en los 800 y 1500 metros.

“El año pasado no pensé estar acá. Quería tirar la toalla después de unos torneos muy complicados para mí psicológicamente. Pero estoy muy orgullosa de mí misma, de estar acá y de representar a Argentina”, le contó Hein a Infobae en los últimos Panamericanos. Casi con la voz entrecortada, abrió su corazón para expresar las dificultades que atravesó para llegar al alto rendimiento.

“Es muy competitiva, muy competitiva con ella misma, pero con los pies sobre la tierra”, destacó su entrenador sobre las características de la especialista en carreras de fondo. Hein desembarcó en la capital paraguaya como una de las figuras de la delegación y candidata al oro en la primera prueba (400 metros), donde ya ganó la dorada. Además, Agostina ya sumó otra presea, en este caso de bronce, junto al resto de sus compañeras Lucía Gauna, Magdalena Portela y Malena Santillán en la posta 4×100 libres.

La nadadora argentina tiene el programa más cargado de la natación, ya que participará de ocho pruebas a lo largo de los días de competencia en el centro acuático que se construyó en Asunción para los Panamericanos Junior. Este lunes 11 de agosto verá acción en la otra posta 4×100 mixta. El martes 12 lo hará en los 4×100 combinados, mientras que el 13 de agosto tendrá dos pruebas (400 metros combinados y la posta 4×200 libre). El jueves 14, volverá a la pileta para las competencias de 200 metros combinados y la posta femenina 4×100 combinados.

Tras su aparición en la natación, y luego de sus sorprendentes actuaciones, como lo fue conquistar el bronce en los 800 metros del Mundial junior de Israel (2023), o su estreno en el Mundial de mayores en Doha 2024 (8° en la final de los 400 metros libres y 11° en 1.500 metros, además de lograr su mejor marca personal en los 800), Agos Hein ya estampó su nombre en el mundo del deporte argentino y la natación. Ahora, será tiempo de seguir sus pasos y esperar cuál será su techo.