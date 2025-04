Agostina Villaggi sobre la nueva ley ambiental: «Es una norma necesaria»

La diputada provincial por la UCR, Agostina Villaggi, visitó los estudios de Expres en Radio y brindó una entrevista en la que analizó diversos temas de actualidad legislativa y política. Uno de los principales puntos fue su acompañamiento a la reciente ley de mitigación del cambio climático aprobada en la Legislatura formoseña. Villaggi valoró positivamente la iniciativa y destacó su potencial, aunque también advirtió sobre la importancia de su correcta implementación.

“Es una norma necesaria para cuidar nuestros recursos naturales y aportar desde Formosa a la lucha contra el cambio climático. La acompañamos porque creemos en ese objetivo. Ahora lo importante es ver cómo se aplica y que no quede solo en una buena intención”, afirmó.

La ley, inspirada en modelos similares que ya se aplican en provincias como Jujuy y Misiones, propone un mecanismo por el cual personas, empresas o incluso países puedan aportar fondos para la conservación de áreas naturales que contribuyen a la mitigación del cambio climático. “La idea es que quienes deseen que preservemos nuestros bosques y zonas verdes, paguen por eso, por el servicio ambiental que brindan”, explicó la legisladora.

Villaggi también destacó que esta normativa ya ha dado buenos resultados en otras jurisdicciones y remarcó que Formosa necesita estar a la altura en materia de legislación ambiental. “Jujuy es una provincia pionera en esta temática, y Misiones también ha hecho avances significativos. Nosotros no podemos quedarnos atrás”, sostuvo.

Cuestionamientos a otra

ley aprobada: “No se

puede legislar a ciegas”

En contraste con su apoyo a la ley ambiental, Villaggi fue crítica respecto a otra de las normas sancionadas en la misma sesión legislativa: la que declara como reserva natural de usos múltiples a unas 96.000 hectáreas ubicadas en el departamento Matacos, al oeste provincial. Según explicó, su bloque votó en contra por la falta de información y por sospechas sobre el verdadero objetivo de la medida.

“Nos dieron un expediente de 70 páginas cinco minutos antes de la votación. Eso hace imposible ejercer nuestro rol con responsabilidad. No es serio. Me frustra no poder cumplir con mi trabajo como corresponde, porque le estoy faltando el respeto a la ciudadanía que me eligió”, expresó.

Villaggi señaló que, tras un análisis rápido del expediente, se evidencian conflictos de titularidad sobre las tierras involucradas. “Hay personas que están en posesión de esas tierras desde hace tiempo, pero hay otro titular registral. El gobierno no quiere declarar una expropiación, pero sí avanzar con esta figura de reserva para legitimar una ocupación. Eso es muy grave, porque se estaría afectando el derecho constitucional a la propiedad privada”, advirtió.

Duras críticas a la política

tributaria: “Formosa está fuera

de competencia en la región”

Otro de los temas abordados en la entrevista fue la política tributaria que lleva adelante la Administración Tributaria Provincial (ATP), a la que Villaggi acusó de aplicar una modalidad recaudatoria que, según afirmó, es inconstitucional. En particular, denunció la existencia de “aduanas internas” en los ingresos a la provincia, una práctica que se intensificó después de la pandemia.

“Cobran un adelanto del 1,5% sobre toda la mercadería que entra a Formosa, con el argumento de evitar la evasión fiscal. Pero lo hacen en los puestos de control, como si fueran aduanas provinciales, y eso está expresamente prohibido por la Constitución Nacional”, explicó.

Para Villaggi, este mecanismo no solo es ilegal, sino también perjudicial para el desarrollo económico de la provincia. “Nosotros no podemos competir con Chaco, Corrientes o Entre Ríos, que no aplican este sistema. Los empresarios, transportistas y comerciantes prefieren evitar Formosa porque se les complica operar. Nos están condenando al atraso productivo y al estancamiento económico”, advirtió.

También hizo referencia al incremento sostenido de impuestos como Ingresos Brutos y el impuesto inmobiliario rural, al que calificó como “otra carga que ahoga al sector productivo”.

“Sostener un gasto público

mal administrado no

puede ser la excusa para

recaudar de forma ilegal”

La diputada no dudó en vincular estas políticas fiscales con el modelo económico que sostiene el gobierno provincial. “Toda esta presión impositiva tiene un solo objetivo: sostener un gasto público que está muy mal administrado. Pero no se puede justificar una ilegalidad con un déficit en la recaudación. El Estado tiene que ajustarse a la Constitución y encontrar otras formas de gestionar”, manifestó.

En ese sentido, remarcó que las provincias vecinas están adoptando medidas más competitivas: “Chaco, por ejemplo, anunció una reducción de impuestos provinciales. ¿Cómo pretende competir Formosa si acá se hace todo lo contrario?”, se preguntó.

“Si una ley es buena para la

gente, hay que acompañarla”

Al cierre de la entrevista, Villaggi reafirmó su compromiso con una oposición responsable y constructiva. “Yo no voto en contra por votar en contra. Si una ley es buena para la gente, la voy a acompañar, venga del espacio político que venga. Eso también es democracia y respeto al rol legislativo”, afirmó.

Y concluyó: “Lo que no podemos permitir es legislar a ciegas o actuar por impulso. Necesitamos responsabilidad, transparencia y apego a la ley. Eso es lo que la sociedad espera de nosotros, y en eso voy a seguir trabajando”.