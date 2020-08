Agradecen el acompañamiento de la comunidad en ferias paipperas

Compartir

Ayer, se realizó una nueva edición de las ferias francas protagonizadas por productores y productoras de Formosa, quienes comercializan mediante el IPAIPPA sus alimentos frescos y a un precio justo.

En este sentido, el ingeniero Daniel Coenes, coordinador de Comercialización del Instituto PAIPPA, contó que “tuvieron muy buenas ventas a pesar de ser fin de mes y ha habido muy buena concurrencia en ambas sedes”.

Además, hizo hincapié en que las ventas se realizan bajo estrictos controles sanitarios en el contexto de pandemia y valoró la diversidad de productos y alimentos elaborados que se presentaron.

“En los dos puntos de ventas que son el ex- centro comercial del B° La Paz (Masferrer y pasaje Pilagás) y el playón PAIPPA, ubicado en Padre Grotti al 1040, los productores ofrecieron sus verduras, escabeches, dulces y mucho más, desde las 7 horas de la mañana. Si bien es hasta las 14 horas la venta, ya cerca de las 12 no tenían más nada y eso les trajo mucha alegría porque al ser fin de mes pensaban que no vendría tanta gente”, destacó Coenes.

Agregó el coordinador que en esta edición de ferias francas, se sumaron a los productos frescos de estación, otros con valor agregado como la sopa de Tilapia nutritiva, dulces de batata, membrillo y mieles a precios accesibles, gracias a un trabajo articulado con la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) y Proveeduría Integral.

Sobre el final, Coenes adelantó que próximamente se realizará el sorteo de una canasta con productos paipperos con motivo de celebrar los 26 años del Instituto Paippa que será el 15 de septiembre. “En su aniversario, los productores quieren agradecer a los consumidores su acompañamiento y preferencia”, culminó.