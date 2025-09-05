Agredió a su pareja y terminó detenido

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a un sujeto por agredir y amenazar de muerte a su pareja con un arma blanca, en el barrio Isla Dorada de la localidad de Las Lomitas.

Integrantes del Comando Radioeléctrico Policial y la brigada investigativa de la Unidad Regional Cinco fueron alertados del caso a través de un llamado a la línea de emergencias 911.

De inmediato acudieron al lugar y encontraron a una mujer con lesiones en el rostro; mientras que el agresor intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente detenido y se halló en su poder dos cuchillos.

A todo esto, la víctima recibió contención y acompañamiento por parte del equipo de la Oficina de Género de la Comisaría Las Lomitas.

Los secuestros y el detenido fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.