Agregan una segunda función para ver a Gabriel Rolón

En el marco de su gira nacional, Gabriel Rolón llega a Formosa para presentar “Palabra plena” el próximo jueves 3 de abril, con doble función, en el Cine-Teatro “Italia”.

Dado el interés despertado en el público, el nuevo horario que acaba de agregar el afamado psicólogo es el de las 19, antecediendo a la presentación que estaba prevista para las 21.30.

Las entradas anticipadas se pueden adquirir vía on line a través del portal www.norteticket.com. También se encuentran disponibles con todos los medios de pago en Grupo Mozart (España 415) de lunes a viernes de 17 a 20:30.

«Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de seres y paisajes que no veremos jamás, y, sin embargo, nos recorren.

Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando no se trate de una palabra vacía.

No siempre que hablamos decimos algo de nosotros.

La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. La que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define.

Esa es una palabra plena. El mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada», resalta Gabriel Rolón.

El destacado profesional afirma que «Palabra plena», en cambio, nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Porque las cosas importantes de la vida son incómodas.

Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra. La palabra es abismo.

Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida».