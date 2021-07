Agrupaciones se manifestaron frente al Rectorado de la UNaF

Compartir

Ayer a la mañana un grupo de personas se manifestó en la esquina del Rectorado de la Universidad Nacional de Formosa, cito en calle Don Bosco y Julio A. Roca, para reclamar por el accionar de la Junta Electoral a quien acusan de querer “proscribir candidatos, recortar los padrones y no dejar votar a la mayoría de los docentes”.

Rafael Olmedo, uno de los manifestantes que además es el Ex -secretario General de Asuntos Estudiantiles de la casa de altos estudios, dijo al Grupo de Medios TVO que “ayer -por el martes- vinimos y nos encontramos con que la Junta estaba cerrada, y hoy -por ayer- con la sorpresa de que estaba presente el Vice-rector y un Secretario que esta sumariado. Ante los pedidos de las distintas agrupaciones y sus apoderados que no responden a cierto modelo no dan respuestas y encima nos cambian el cronograma electoral. Hoy tenían que estar recibiendo los padrones y los de la Junta no están presentes”.

“Dicen que se van a manejar por correo electrónico, pero envían las notificaciones y resoluciones a las agrupaciones que responden a ellos y a la nuestra no, no sabemos qué más hacer, entonces nos comenzamos a manifestar para que la comunidad también sepa lo que está pasando”, aseveró el mismo.

De la misma forma agregó que el “avasallamiento” que están queriendo tener hacia la universidad es “preocupante”. “Es una tomada de pelo, un avasallamiento a la institucionalidad y sobre todo al sistema democrático de nuestra casa de altos estudios”, lanzó.

“Ahora vamos a manifestarnos para que nuestra voz sea escuchada, pero luego vamos a tomar otro tipo de medidas. Si tenemos que hacer una marcha popular lo vamos a hacer, si tenemos que ir a hacer una sentada frente a Legislatura o Casa de Gobierno iremos”, dejó en claro Olmedo e insistió en que “vamos a agotar todas las medidas posibles y vamos a hacer todas las manifestaciones necesarias porque realmente lo que están haciendo es un atropello a la institucionalidad con la complicidad de muchos”.

“Lo único que les quiero decir a todos es que no vamos a permitir que nos colonicen, ya hemos pasado esa etapa, decimos basta al régimen, al atropello y a las imposiciones. La persuasión y la democracia es el camino para convencer a la gente no la imposición, amenaza o persecución”, cerró diciendo notablemente molesto.

