Agrupaciones universitarias se suman a las denuncias de irregularidades de la JEP UNaF

Opción Universitaria, Equidad Universitaria, Docentes Unidos, La Casa del Estudiante del Interior, La Nueva FAEN y otras agrupaciones universitarias denuncian irregularidades de la JEP UNaF.

Desde distintos espacios pertenecientes a las agrupaciones Opción Universitaria de la Facultad de Humanidades, Economía y Negocios, Equidad Universitaria de la Facultad de Humanidades, la Casa del Estudiante del Interior, LineAzul Egresados, No docentes Unidos y Docentes Unidos expresan un repudio generalizado hacia lo que ellos consideran conductas improcedentes de los miembros de la Junta Electoral Permanente de la UNaF.

En el caso de la Apoderada de Opción Universitaria Carolina Segovia denuncia que, “es lamentable como tienen una falta de criterios a la hora de realizar los comunicados que desde el 7 de julio hasta la fecha solo han sido vía correo electrónico y a altas horas de la madrugada”.

Para Daniel Chávez quien es el apoderado de La Casa del Estudiante del Interior ” Es una falta de respeto que no consideren el cronograma que ellos mismos fijan, es muy difícil organizarnos con un corrimiento inentendible de las fechas de las elecciones, lo que también nos da la pauta de que sus acciones son improvisadas porque no respetan lo establecido por el reglamento electoral”.

Gonzalo Rocca de Equidad Universitaria Humanidades afirmó que, ” No he recibido una comunicación eficiente y respuestas concretas tampoco, sabemos que otras agrupaciones que también están en contienda electoral tampoco han recibido respuestas a sus reclamos, hay padrones sin firmas de autoridades académicas, y no tenemos establecido hasta el momento quien brindó esa información a los miembros de la Junta Electoral Permanente”.

“Estos distintos espacios de los claustros docentes, nodocentes, graduados y estudiantes denuncian exclusiones sin argumentaciones claras, inclusiones de personas en el padron que no reúnen las condiciones según las normativas, corrimientos incensarios en el cronograma electoral, padrones de dudosa reputación y sin firmas de las unidades académicas, entre otras”.

Para el Prof. Ariel Delgado, apoderado de la Lista Docentes Unidos “Es conocido que la Junta Electoral Permanente (JEP) de la UNaF emitió una nueva resolución, la 64/21, por la cual dejó sin efecto el Reglamento Electoral vigente, es decir, el 70% de los docentes de la Universidad Nacional de Formosa no podrán votar en las próximas elecciones, un verdadero atentado a la democracia”.

“Para argüir y llevar luz sobre otros puntos, la Ley de Educación Superior (LES) es clara: establece que sólo pueden votar los docentes concursados (artículo 55), pero también exige que cada Universidad cuente como mínimo con un piso de un 70% del personal docente que esté concursado (artículo 51)”.

” ñNo sólo el claustro docente se encuentra entre los damnificados por estas acciones anticonstitucionales sino también los graduados, nodocentes y estudiantes”.

Y surgiendo con las denuncias de los representantes apoderados de distintos claustros como Kevin Vera (estudiantes), Hugo Rojas (graduados) e Ivan Torres (nodocentes), entre otros, La JEP UNaF envía correos a altas horas de la noche donde sin respetar los tiempos y respectivas bases del cronograma electoral comunican modificaciones de resoluciones con argumentos poco creíbles y algunos hasta con carencia absoluta de fundamentaciones.

Kevin Vera, apoderado de la agrupación LíneAzul FRN-UNaF, dijo que “Nuestro reclamo obedece a que la Junta Electoral procede con irregularidades, y, las discriminaciones que estamos recibiendo varios apoderados de distintas agrupaciones entorpecen el desarrollo de los próximos comicios”.

Por su parte, Hugo Rojas, apoderado de la agrupación LineAzul Egresados, señaló que “esta Junta Electoral no ha dado respuesta a la presentación de mis documentaciones. Es una situación injusta, irregular y muy turbia, porque no he recibido las respuestas a mis reclamos, queremos transparencia pero con unos miembros que no brindan seguridad en los planteos que les realizamos da lugar a la controversia casi generalizada, y como dato de color permiten que el Vicerrector Vicente Sánchez esté presente dentro del recinto asignado a la Junta, violando la autonomía de la misma”

“Mientras estos miembros estén al frente, el futuro de la participación democrática de todos al sufragio es muy difícil y corre verdadero peligro”

