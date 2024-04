Aguará fue más y venció a Aborigen en la final y festejó un nuevo título

El sábado por la tarde se llevó a cabo la jornada de definición del Torneo Apertura Súper 7 de primera masculino que organiza la Unión de Rugby de Formosa, donde el “Zorro” venció a Fundación Aborigen por 22 a 3 y se consagró en el primer certamen del año.

Chajá ganó el partido por el tercer puesto y completó el podio. En cancha del Club Aguará y ante un gran marco de público, se disputaron dos de los partidos que dieron cierre al Torneo Apertura: en primer turno se realizó el encuentro por el tercer lugar, donde Chajá venció a San Cipriano por 29 a 25 en un duelo parejo y apasionante, que se definió en los últimos minutos.

Luego del triunfo del “plumífero”, fue momento de la gran final, en la cual Aguará superó a Aborigen por 22 a 3, en un encuentro muy disputado, y se quedó con el campeonato de manera invicta.

En el Club Caza y Pesca se llevó a cabo el partido por el quinto puesto, que quedó en manos de Qompí, luego de vencer por 24 a 22 al dueño se casa.

Ahora los equipos formoseños tendrán unas semanas de preparación, antes de sus compromisos a nivel NEA: el 13 de abril comenzará el Regional Campeonato, con la participación de Aguará, y el 27 del mismo mes, será el turno del Regional Ascenso, con la presencia de Aborigen, Caza y Pesca, Chajá y Qompí.

Juan Imhoff, sobre su futuro:

«No siento que mi carrera

esté terminada»

La carrera de Juan Imhoff se ha vuelto en las últimas semanas un tema de conversación. El histórico wing de Racing 92 dejará el club francés en el que estuvo 13 temporadas y su futuro hasta el momento es incierto. «No siento que mi carrera esté terminada, porque me siento muy bien físicamente y con ganas», contó el rosarino tras el triunfo por 26-10 sobre Clermont.

Este fin de semana, el equipo parisino jugó su último encuentro en La Défense-Arena, el cual quedará inhabilitado, porque será utilizado para los Juegos Olímpicos 2024. De esta forma, el argentino no volverá a jugar en dicho campo. «Fue un partido muy emocionante, muy especial para mí. Es el fin de una historia acá, en este estadio que para mí es muy especial, así que fue muy emocionante durante toda la previa del partido y mismo ahora estoy tratando de disfrutar cada segundito que tenemos acá», reconoció el wing.

«Un partido especial, difícil. Clermont es un equipo difícil con muchos jugadores de mucho impacto, que sabíamos que no tenían nada que perder y es un equipo al que le gusta venir a jugar acá, y que nosotros veníamos con una dinámica positiva», analizó Imhoff, quien se despachó con un try para darle el cierre a su victoria.

Si bien no tiene definido a dónde irá, el Puma no le escapa a la pregunta sobre cómo será su futuro. «La gente de Duendes obvio, y yo también estoy ilusionado como ellos. No puedo develar todo pero bueno, las ganas están y vamos a buscar la forma de que se pueda», cerró.