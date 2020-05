Aguardan el DNU de Nación para anunciar el protocolo de fase 4 en la provincia

Compartir

El ministro de Gobierno, Jorge Abel González, durante la nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, anunció que esperan el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional para anunciar el protocolo de la fase 4 en la provincia de Formosa.

“Las medidas que han de tomarse en el marco de la fase 4, de reapertura progresiva, deben implementarse teniendo en cuenta el fin superior de proteger la salud y la vida de todos los formoseños y formoseñas”, sostuvo el titular de la cartera de Gobierno.

Y confirmó: «Esperamos el DNU que explique cuál es el parámetro establecido, porque también recordarán que el mismo Presidente hizo mención a que van a contar con algunos protocolos».

De todas maneras, el ministro aseveró que están trabajando en la realización de los protocolos propios de las actividades que pueden flexibilizarse en el marco de la decisión centralizada del Gobierno Nacional, para ejecutarlos en el territorio provincial.

«Pero esto no significa que no tengamos la situación de pandemia; al contrario, significa que tenemos que ser muchos más responsables todos los formoseños de cuidar nuestra salud», remarcó.

En ese sentido, González señaló que esta nueva etapa implicará aumentar la responsabilidad ciudadana y ser co-responsables en el cumplimiento de las medidas sanitarias. «Esto no es una transferencia de responsabilidad del Estado hacia los ciudadanos ni al revés, estamos juntos en un mismo barco», expresó el funcionario y agregó: «Esta reapertura progresiva implicará, indudablemente, mayor presencia en las calles, paralelamente requerirá mayor responsabilidad ciudadana de todos los formoseños y formoseñas, por eso seguimos con el férreo control de nuestros límites provinciales».

Uso obligatorio del barbijo

En esa línea, el ministro reiteró el anuncio del uso obligatorio del barbijo y recordó que tiene el fin preventivo de «cuidarnos y cuidar al otro» pero también el de generar el hábito de la utilización del elemento.

«Aprovechemos esta situación del estatus sanitario que tenemos, así como empezamos por 2009 a generar el hábito del uso del casco», comparó y reiteró que es obligatorio el barbijo para todos los que «salgamos de nuestro domicilio» porque «tenemos que cuidarnos y cuidar al otro, desde un profundo sentimiento de amor a Formosa y entre nosotros».

Además, el funcionario aclaró que confían en la responsabilidad del pueblo formoseño, por lo cual consideraron que no será necesaria ninguna sanción para los que no utilicen el elemento de protección, pero que en caso de incumplimientos están previstas.

«Recuerden que en los primeros días de estos encuentros hablábamos mucho del artículo 205 del Código Penal, cuidémonos todos, no nos pongamos en riesgo nosotros ni a nuestras familias. Vamos a generar juntos el hábito de que vamos a tener que usar barbijos todos», insistió.

Respecto a la utilización de gafas, González dijo que fue una recomendación a la protección de la vista, porque a través de los ojos también hay posibilidad de contagio.

«El uso de un protector visual, puede ser un anteojo de sol, anteojos de uso permanente, pueden ser anteojos que se usan para actividades en las ferreterías, cualquier tipo de protección», señaló.

Gendarmes en

cuarentena obligatoria

En otro orden de cosas, el ministro González relató un suceso en el que un gendarme que estaba de guardia en el control de Mansilla, cruzó el puente y fue a realizar un trámite a Puerto Eva Perón, en la provincia del Chaco.

«Al momento de regresar intentó volver sin hacer absolutamente nada; entonces, una vez que estuvo en territorio formoseño, se les notificó a todos de la actitud que había tenido este efectivo de la Gendarmería Nacional y al estar en contacto con el resto de sus compañeros de guardia, todos fueron puestos en cuarentena», siguió.

En esa línea, González resaltó que «no vamos a admitir ninguna violación de las normas sanitarias de la provincia» y que por encima de cualquier interés particular «está el bien común».

«Por eso, somos muy estrictos en el cumplimiento de las medidas sanitarias que tomamos, no es simpática la medida pero es necesaria», aseguró.

Comentó que muchos formoseños y formoseñas que solicitaron volver a la provincia, al enterarse del aislamiento obligatorio en los centros preventivos dispuestos por el Estado provincial y los exámenes médicos en la UPAC, desistieron.

«Las medidas que toma el Consejo están orientadas a que los formoseños podamos continuar manteniendo este estatus y cuidarnos es la mejor manera de expresar amor en este tiempo porque prevenir es cuidar», concluyó el ministro.