Aguas de Formosa continúa los trabajos de captación del líquido e insta a la población a hacer un uso racional

El ingeniero Alfredo Gusberti, gerente de Aguas de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a los trabajos incesantes que realiza la compañía para garantizar la captación de agua ante la bajante histórica del río Paraguay.

“Los trabajos se realizaron viernes, sábado y domingo y continúan hoy, necesitamos profundizar toda la zona del río que va desde el extremo del camión de abducción hasta lo que sería el canal de navegación del río que es la parte más profunda de tal forma de garantizar el ingreso de agua si sigue bajando el río”, explicó.

“Este es un trabajo de retiro de barro y arena acumulados durante años para profundizar el fondo porque o sino al bajar el río se pueden formar lomadas por asentamiento de arena y barro que interrumpen el flujo de agua hacia la toma, lo que vamos a estar haciendo es eso incluso en el mismo canal de la toma también se asentó mucho el barro que tuvimos que remover lo que nos trajo como consecuencia un problema grave que tuvimos el sábado donde al remover todo eso, aumenta muchísimo la cantidad de sólido en el agua en suspensión, los decantadores se saturaron más rápido y tuvimos que parar la planta durante varias horas para limpiar los decantadores. La otra alternativa era parar el servicio durante 12 horas y eso hubiera sido mucho más impactante a pesar de que tuvimos problemas durante todo el sábado y parte del domingo, hubiera sido más fuerte si sacábamos la planta de servicio”, señaló.

“De la misma manera el aumento de la turbiedad daña los equipos, ahora estamos trabajando con tres bombas en lugar de cuatro porque a una hay que cambiarla, estaría llegando el día jueves y de por sí los equipos al estar con menos cantidad de agua tienen menor rendimiento porque tienen que bombear a más altura digamos, estamos en una situación delicada donde estamos haciendo todo lo que hay que hacer con las limitaciones del caso”, explicó Gusberti.

Al ser consultado sobre si la producción de agua podría llegar a pararse si continúa la bajante del río, reconoció que “nosotros entendemos que esto puede seguir bajando pero no creemos que ocurra, no tenemos un dato preciso, son situaciones inéditas, no sabemos cómo se comporta el río en estas circunstancias no solo con una bajante importante sino que con una sequía pronunciada, cómo se va comportando, cuáles son los canales, ya el flujo del agua empieza a conformar otra configuración en el fondo del río, hay muchas cosas que no sabemos, entendemos por los niveles que tenemos disponible que todavía hay margen pero hay cosas que habrá que ir previendo por las dudas, mientras tanto nuestra capacidad de producción está resentida, en un día como el sábado tendríamos que haber estado produciendo 6200 metros cúbicos y estábamos produciendo 4500, casi 2000 metros cúbicos menos, entonces frente a una demanda tan fuerte porque hizo muchísimo calor y en los próximos días también harán, es muy difícil satisfacerla por eso es muy importante que la población entienda que durante las próximas semanas es fundamental hacer un uso muy cuidadoso del agua, ya estar muy atentos a eso”