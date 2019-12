Aguas de Formosa incrementa sus tarifas en un 38%: «Es un aumento medido y escalonado»

Compartir

Linkedin Print

La empresa Aguas de Formosa anunció que desde este mes y hasta abril del año próximo habrá un incremento acumulado del 37.56% de la tarifa del servicio de agua potable en la provincia.

En este marco, el Grupo de Medios TVO habló con el Ing. Alfredo Gusberti, gerente de la empresa prestataria del servicio, quien explicó a qué se debe el aumento y cómo se ejecutará. «En el mes de septiembre hicimos las presentaciones de las variaciones de costos que tuvimos en los últimos 12 meses -incluido el aumento salarial de este año- y por ello se dispuso un incremento que debe ser aplicado en cinco cuotas, que contempla parte de la inflación del 2019», comenzó detallando.

Aclaró que «el incremento será aplicado desde el mes de diciembre de 2019 y finalizará en abril de 2020».

«Hay que tener en cuenta que las empresas de servicios provinciales en general o vinculadas a la responsabilidad del gobierno provincial no solo en Formosa sino en las demás provincia a lo largo de estos últimos 4 años no han tenido esos aumentos que se dieron a nivel nacional para las grande empresas de energía, de gas y agua en donde algunas dolarizaron las tarifas; entonces no tienen nada que ver con comparar una situación con otra, basta comparar los valores tarifarios que tenemos nosotros con los que hay en otros lugares para ver la diferencia», explicó Gusberti.

«Congelamiento» de tarifas

Al ser consultado por el anuncio de «congelamiento» de tarifas anunciado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández dejó en claro que «ese congelamiento es para las empresas que en su momento aumentaron la tarifa en un 400%, 500% y 1000%, donde además muchas de ellas se dolarizaron, esto no fue el caso de las empresas locales o municipales que siempre manejaron incrementos muy inferiores y tienen sus tarifas petrificadas; a parte acá hay un cuadro tarifario donde no se muestra la gran cantidad de subsidiados que hay en la provincia con el servicio sanitario -también sé que lo hay con el servicio eléctrico-; hay más de 75.000 personas en Formosa que tienen la tarifa subsidiada, donde hay situaciones de pobreza extrema no pagan nada, en otros casos pagan un valor mínimo casi simbólico».

«Para este incremento tarifario nosotros presentamos los papeles en el mes de septiembre cuando ya había habido una disparada del dólar y la inflación muy importante».

Finalmente, el titular de Aguas de Formosa explicó que se trata de un «aumento medido y escalonado» y que «no tiene absolutamente nada que ver con los aumentos las tarifas a nivel nacional».