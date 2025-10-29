Aguas de Formosa Informa Corte de servicio de agua potable

Sectores afectados:

Barrios Guadalupe, 2 de Abril, Mistol 1 y 2, Formosa 2, Parque Urbano 1, 2 y 3

Fecha prevista y duración:

Miércoles 29 de octubre desde 07,00 hasta las 13,00 hsestimándose la normalización del servicio a partir de las 14,00 horas.

Motivo.

Por reparación de cañería maestra que abastece al centro de distribución ubicado en el Barrio Guadalupe.

Al momento de la restitución del servicio, se podrían provocar movimientos bruscos del agua en la red, removiendo sedimentos que generan turbiedad, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan este inconveniente, que antes de utilizar el agua para consumo, la dejen correr hasta que la misma normalice su aspecto.

Aguas de Formosa S.A. solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas.