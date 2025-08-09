Toda la Ciudad se verá afectado por un corte en el servicio de agua potable HOY. sábado 09 POR LA NOCHE, desde las 23:00 hs hasta las 03:00 hs. de la madrugada de MAÑANA, domingo 10 por tareas de mantenimiento en acueductos maestros principales de distribución de agua potable, estimándose la normalización del servicio a partir de las 04:00 hs. de MAÑANA, aproximadamente.
Al momento de la restitución del servicio, se podrían provocar movimientos bruscos del agua en la red, removiendo sedimentos que generan turbiedad, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan este inconveniente, que antes de utilizar el agua para consumo, la dejen correr hasta que la misma normalice su aspecto.
Aguas de Formosa S.A. solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas. En caso de lluvia, los trabajos se suspenderán hasta nuevo aviso.
Aguas de Formosa informa que habrá corte del servicio de agua potable
