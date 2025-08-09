Aguas de Formosa informa que habrá corte del servicio de agua potable

Toda la Ciudad se verá afectado por un corte en el servicio de agua potable HOY. sábado 09 POR LA NOCHE, desde las 23:00 hs hasta las 03:00 hs. de la madrugada de MAÑANA, domingo 10 por tareas de mantenimiento en acueductos maestros principales de distribución de agua potable, estimándose la normalización del servicio a partir de las 04:00 hs. de MAÑANA, aproximadamente.

Al momento de la restitución del servicio, se podrían provocar movimientos bruscos del agua en la red, removiendo sedimentos que generan turbiedad, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan este inconveniente, que antes de utilizar el agua para consumo, la dejen correr hasta que la misma normalice su aspecto.

Aguas de Formosa S.A. solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas. En caso de lluvia, los trabajos se suspenderán hasta nuevo aviso.