Aguas de Formosa Informa sobre Corte del servicio de Agua Potable

Sectores afectados:

El Quebrachito, Itatí II, Lote Rural 98, Lisbel Andrés Rivira, Lote Rural 110, Lote Rural 111, San Andrés I, San Andrés II, San Antonio, San Juan.

Fecha prevista y duración:

Viernes 26 de Septiembre a partir de las 07:00 hs. hasta las 11:00 hs., estimándose la normalización del servicio desde las 12:00 hs. aproximadamente.

M otivo:

Por tareas de mantenimiento en Redes de Distribución.

Al momento de la restitución del servicio, se podrían provocar movimientos bruscos del agua en la red, removiendo sedimentos que generan turbiedad, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan este inconveniente, que antes de utilizar el agua para consumo, la dejen correr hasta que la misma normalice su aspecto.

Aguas de Formosa S.A. solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas. En caso de lluvia, los trabajos se suspenderán hasta nuevo aviso.