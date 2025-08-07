Aguas de Formosa informa sobre corte del servicio de agua potable el 9 de agosto

S ectores Afectados:

Toda la Ciudad

Fecha prevista y duración:

Sábado 09 de agosto desde las 23:00 hs. hasta las 03:00 hs. del domingo, estimándose la normalización del servicio a partir de las 04:00 hs. del día domingo, aproximadamente.

M otivo:

Por tareas de mantenimiento en acueductos maestros principal de distribución de agua potable.

Al momento de la restitución del servicio, se podrían provocar movimientos bruscos del agua en la red, removiendo sedimentos que generan turbiedad, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan este inconveniente, que antes de utilizar el agua para consumo, la dejen correr hasta que la misma normalice su aspecto.

Aguas de Formosa S.A. solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas. En caso de lluvia, los trabajos se suspenderán hasta nuevo aviso.