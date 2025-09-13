Aguas de Formosa Informa sobre Corte del servicio de Agua Potable



Toda la Ciudad tendrá una interrupción del servicio de agua potable desde las 23 horas del día de HOY ,sábado 13 de septiembre, hasta las 03:00 hs. de mañana, domingo 14, por tareas de mantenimiento en acueductos maestros principales de distribución de agua potable; estimándose la normalización del servicio desde las 04:00 hs. de mañana, domingo , aproximadamente.

Al momento de la restitución del servicio, se podrían provocar movimientos bruscos del agua en la red, removiendo sedimentos que generan turbiedad, por lo que se recomienda a los usuarios que tengan este inconveniente, que antes de utilizar el agua para consumo, la dejen correr hasta que la misma normalice su aspecto.

Aguas de Formosa S.A. solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas. Los trabajos no se suspenden por lluvia.