Aguas de Formosa informó los nuevos horarios en sus oficinas de atención al público

El ingeniero Alfredo Gusberti, gerente de Aguas de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que hay nuevos horarios de atención en la empresa.

“A partir del lunes 12 de octubre la atención al público que hacemos va a sufrir un cambio de horario solamente por la tarde, al mediodía van a continuar los mismos horarios y por la tarde en la oficina del Centro de Distribución del Eva Perón se corre media hora, es decir pasa a abrir a las 16:30 horas y cierra a las 19:30 horas”, detalló al explicar que esto sucede porque ingresamos en época calurosa.

Asimismo en el salón comercial el horario de apertura será a las 17 horas hasta las 20.

De la misma forma destacó la importancia del pago del servicio ya que “estamos en una situación difícil, todos deben entender que el mantenimiento del servicio depende de la recaudación y en estos momentos donde tenemos que hacer muchísimos trabajos previendo las consecuencias que va a traer la bajante del rio histórica que estamos teniendo y que no para, la empresa más que nunca está erogando muchísimo dinero en la preparación de estas tareas así que el apoyo de toda la comunidad es fundamental así como también el cuidado del agua”.

Seguidamente Gusberti aseguró que la población debe tomar conciencia sobre el cuidado del agua y así evitar generar problemas en todos los usuarios. “Hay sectores donde el servicio cuenta con mayores niveles de presión que en otros entonces la gran mayoría que tiene un servicio continuo y no ha sufrido variaciones salvo las interrupciones que ha habido de manera muy particular, le pedimos a todos en general, pero a esa gente en particular que haga un uso responsable del agua que no significa que la dejen de usar sino que hagan todo lo que necesitan hacer con el agua, pero estando atentos, de manera consciente”.

En ese sentido reiteró que hay medidas diarias que se pueden tomar para reducir el mal uso del agua, por ejemplo “no dejar el sapito para regar el césped y perder noción de la cantidad de agua que uno le hecha al jardín, regar en ciertos horarios donde hay menos evaporación considerando que el agua que pasa por debajo de los dos centímetros del pasto es agua que se pierde, si uno lava un auto mientras lo está enjabonando que no dejen la manguera en la vereda con el agua corriendo porque es más el agua que se gasta de esa forma que la que uno usa en mojar y lavar el auto. Somos casi 300 mil personas en Formosa, parece una tontería, pero nos lavamos los dientes al menos dos veces por día entonces si dejamos corriendo el agua mientras nos cepillamos los dientes se puede perder un litro de agua, eso multiplicándolo por 300 mil personas y por dos veces por día son 600 metros cúbicos al día nada más que en esa pequeña actividad”.