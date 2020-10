Aguas de Formosa montó sobre la Costanera una cañería auxiliar para alimentar a la toma

Compartir

Linkedin Print

El ingeniero Alfredo Gusberti, gerente de Aguas de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que sobre la Costanera montaron una cañería auxiliar para alimentar a la toma en el caso de que fuera necesaria por si el río Paraguay siguiera bajando de nivel.

En ese marco comenzó hablando de un problema que tuvieron ayer con la provisión de agua en Villa del Carmen y contó que “se produjo una rotura en el acueducto que alimenta al centro de distribución en Villa del Carmen, ya estamos trabajando en la reparación y para la jornada ya estaría operativa nuevamente. Son cosas que nos ocurren habitualmente, pero en este contexto el impacto que tiene es mayor”.

“Estamos comunicando por WhatsApp para que los vecinos se enteren, pero a este problema esperamos resolverlo al mediodía o pasado el mediodía”, acotó.

“También es importante destacar lo que se está haciendo en la toma central sobre la Costanera porque en la otra toma los trabajos están muy lejos y son inaccesibles pero acá la gente puede ver sobre la Costanera lo que estamos haciendo que es montar una cañería auxiliar para alimentar a la toma en el caso de que fuera necesaria desde una balsa y es una obra muy importante que estamos haciendo previendo si el río sigue bajando”, explicó.

Respecto a si había barrios que tenían problemas con el suministro, aseguró que “amanecimos con el servicio normalizado en general lo que no quiere decir que en algún caso puntual dejando de lado la situación de Villa del Carmen, pueda haber algún problema puntual, por lo cual pedimos que se comuniquen al 4420032 que es línea rotativa, también pueden acercarse a Padre Patiño 230 o llamar a algún medio de comunicación, lo que sí necesitamos es que especifiquen el domicilio porque en este momento no tenemos reportes de problemas globales, sí pueden haber problemas puntuales”.

Seguidamente, al ser consultado sobre si hacen provisión de la venta de agua por ejemplo para piscinas, Gusberti explicó que “nosotros no vendemos agua en bloque, el agua en camión es una actividad privada, nosotros no tenemos ese servicio, es más, cuando necesitamos por alguna emergencia abastecer a un hospital o algún centro de salud o a alguna escuela cuando habían clases, contratábamos el servicio de esos camiones que es lo único que tenemos la exclusividad ante una emergencia, pero nos hacíamos cargo nosotros de ese costo”.

“Hay gente que trabaja con eso, es un trabajo privado y desconozco cuál es el nivel de demanda que están teniendo en este momento pero supongo que habrá subido la demanda como sube en toda la época estival”, señaló.

Para finalizar explicó que la carga de camiones de agua para usuarios particulares sí se realiza en la empresa con el fin de atender casos excepcionales, “nosotros tenemos la carga directamente desde la planta y eso no influye en el suministro general, no es significativo entonces los camiones pueden venir y cargar, obviamente si carga uno detrás del otro, si cargaran simultáneamente no podríamos hacerlo, pero tienen prioridad los Bomberos llegado el caso, están establecidas prioridades pero en la medida que lo pueden hacer se hace”.