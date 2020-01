Agüero marcó tres goles con el City y se convirtió en el máximo goleador extranjero de la Premier

Compartir

Con un Liverpool imparable que hizo aburrida a la Premier League, el Manchester City visitó al Aston Villa con la obligación de ganar para recuperar el segundo puesto de la liga, que había quedado en manos del Leicester. Fue así que los Ciudadanos cumplieron con creces su objetivo y le propinaron una goleada por 6-0 al equipo local, en el encuentro válido por la 22ª fecha del torneo doméstico.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola no atraviesa una mal temporada, pero algunos tropezones y la descomunal campaña de los Reds hizo que su protagonismo en el torneo doméstico pierda protagonismo. Sin embargo, la visita salió a jugar con la obligación de conseguir una victoria ante uno de los equipos que se encuentra en zona de descenso con el objetivo de no perder la segunda posición en la tabla.

Fue así que el primer tiempo de los de Manchester fue arrollador. Pese a que en los primeros minutos el equipo no pudo capitalizar los ataques generados, a los 18 minutos el arco se le abrió al Riyad Mahrez. El volante agarró la pelota en tres cuartos de cancha, se eludió dos rivales y cuando ingresó al área se despachó con un zurdazo que se metió por el primer palo del arquero Ørjan Nyland para marcar el 1-0. Cinco minutos más tarde, el argelino volvió a decir presente en la red gracias a la presión en plena área del Kun, que obligó la pérdida del balón y tras unos rebotes Mahrez clavó el segundo tanto del encuentro.

Lejos de aflojar su intencidad, los Ciudadanos continuaron manejando el esférica en campo de su rival y generando espacios en la defensa para ejecutar sus ataques. Fue así que Agüero aprovechó una pelota que le quedó en sus pies para despacharse con un remate de media distancia y vencer la resistencia del portero. no solo fuie el tercer gol para el City sino que con ese grito el Kun alcanzó el récord de Thierry Henry como máximo goleador extranjero de la Premier League.

Otro que aportó su cupota goleadora fue Gabriel Jesús. El brasileño empujó un centro por lo bajo que vino desde la izquierda y así anotó el 4-0 parcial justo en el final de la primera parte.

Ya en el complemento, los de Guardiola mantuvieron la posesión y si bien no fueron tan verticales como en los primeros 45 minutos, se encontraron con un adversario abatido que lo único que pedía es que el partido termine cuanto antes. Con ese panorama, el que aprovechó fue nuevamente Agüero, que recibió un pase dentro del área y con una finta se sacó una marca de encima y remató de derecha para el 5-0.

A falta de nueve minutos para el final, el argentino marcó su tercer gol luego de una presión alta por parte del equipo y recuperación en pleno ataque. El ex Independiente recibió solo en la puerta del área y fusiló al portero que nada pudo hacer para impedir el 6-0. De esta manera, Agüero superó con creces la marca del francés ex Arsenal. Además llegó a los 177 gritos en el certamen y quedó como 4° anotador histórico detrás de Alan Shearer (260), Wayne Rooney (208) y Andy Cole (188).