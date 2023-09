Agustín Creevy, tras la derrota en el debut: «Esto nos va a ayudar a ser más fuertes»

Agustín Creevy dialogó en conferencia de prensa, luego de lo que fue la derrota de Los Pumas en el debut de la Copa del Mundo ante Inglaterra. El hooker habló acerca del juego frente a La Rosa y se lamentó por la caída.

En primer lugar, el primera línea analizó lo que fue el traspié en el estreno del Mundial: «Creo que en este tipo de derrota se aprende más de lo que uno piensa, sobre todo para el primer partido del Mundial. Estamos todos un poco decepcionados por el partido que tuvimos, porque no pudimos mostrar todo lo que vinimos entrenando. Vinimos haciendo un trabajo en lo personal y en lo grupal muy bueno, tanto en la preparación hasta el último partido contra España. No lo he visto en otros Mundiales, la parte en la cabeza y sobre todo lo físico. Cada Mundial fue distinto, pero este yo siento que estamos muy bien preparados».

Y luego añadió: «Lamentablemente cuando uno no puede mostrar lo que hicimos es frustrante. Esto nos va a ayudar a ser más fuertes, a unirnos más y a saber por dónde tenemos que ir. Las cosas que nos sirven y las que no. Hay que afrontar esto, ponerle el pecho y ahora pensar en lo que va a ser el partido contra Samoa. Van a ser todas finales para nosotros, vamos a poner el foco en el juego. Los Mundiales hay que disfrutarlos muchos, obviamente hay muchas presiones que uno tiene, pero hay que sacárselas y salir a jugar como uno sabe. Eso va a ser fundamental para todos»

En cuanto al análisis de lo que fue la derrota con Inglaterra, Creevy comentó: «Con el juego que tiene Inglaterra, más el nuestro, Inglaterra se hizo más fuerte con uno menos por la forma de jugar y la forma de patear. Estuvo más alerta, fue un justo ganador. Nosotros no pudimos aprovecharlo. Me parece que se debería plantear qué fue realmente lo que pasó, no lo pude interpretar todavía. Por qué se jugó de esa forma»

Por último, el hooker se expresó sobre el nuevo panorama en cuanto a las sanciones y a las tarjetas en los partidos: «Sin dudas que el rugby está cambiando, por estas reglas. Es algo que para mí se tendría que rever un poco, porque hay veces que es con intención y sin intención, no se cómo lo miden. Obviamente que siempre respeto las decisiones, porque están para eso. Pero creo que el rumbo del rugby está cambiando un poco. Se ven muchas más rojas que antes no se veían, más amarillas. Es muy difícil ver un partido sin una amarilla o una roja. Obviamente que están protegiendo al jugador, el tema de la cabeza, que lo comparto. Pero a veces es un juego de contacto y es muy dífícil. Obviamente hay que bajar la altura y todo eso, pero hay veces que se debería medir distinto».

