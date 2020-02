Agustín Insaurralde: «Sol y Sarmiento son dos rivales duros»

Compartir

El equipo goyano atraviesa un gran inicio de año con tres victorias en cuatro juegos y ya piensa en una excursión a la ruta este fin de semana venidero.

La muchachada del Tapocó ya dio vuelta la página tras los partidos en condición de local de los últimos fines de semana ante los duros Sarmiento de Formosa y San Martin de Curuzú Cuatiá respectivamente. Y tras la victoria del pasado ante justamente el santo de azul del interior de la provincia y uno de los animadores del NEA, este lunes comenzó un nuevo ciclo de movimientos para los próximos compromisos, que serán en condición de visitante y que lo tendrá visitando la provincia de Formosa nuevamente para enfrentar a Sol de América y luego al Taninero nuevamente.

Los entrenamientos comenzaron por la mañana en el Gigante, el estadio del Verde y luego de ver el video del juego del último viernes, hicieron una práctica de movimientos regenerativos y de gimnasio. Por la noche comenzaron con los trabajos de cancha y lentamente de preparación de los dos partidos del fin de semana.

Esta semana, los trabajos que serán en doble turno como es habitual, irán bajando su intensidad hacia el miércoles cuando la dupla técnica goyana realice la práctica de básquet con los sistemas de juego preparados para ambos partidos. Aún sin definir horario de partida hacia la capital formoseña, todo indica que sea el jueves por la tarde desde el estadio.

Insaurralde: “seguimos manteniendo el invicto y nos estamos preparando para seguir mejorando”.

Quien hablo con los medios una vez consumada la victoria ante San Martin fue Agustín Insaurralde, justamente un ex santo y que fue una de las figuras de la levantada del Verde en los instantes finales.

Consultado por el juego dijo lo siguiente: “era un partido difícil, que sabíamos que iba a ser peleado y trabado porque nos conocemos mucho y sabemos cómo jugamos. Creo que pudimos cumplir con nuestro papel que era bajarle el goleo y fíjate que lo dejamos en 68(73-68 fue la tabla final). Después defendimos bien y en ningún momento sentimos que se nos iba a escapar. Por suerte se nos pudo dar la victoria y seguimos manteniendo la localia que es muy importante”.

También agregó cuando se le preguntó por su pasado santo: “sabía que era especial, estuve muchos años ahí, jugamos cosas importantes, el año pasado llegamos a instancias decisivas pero cuando me llamaron no dude en venir. Quería salir un poco de la zona de confort. Y con respecto a cómo grité el último punto, somos profesionales, hoy me debo a este club, a esta camiseta que confía en mí y lo sentí, el partido lo estábamos cerrando y sentí gritarlo, nada más que eso. Además Renzo también juego muy bien jeje (por Renzo Olivetti, otro ex San Martin y goleador de AMAD en la noche del viernes).”

Para finalizar, y sobre lo que queda dijo: “es importante seguir manteniéndonos invictos de local, en este torneo eso es muy importante, no dejar puntos en casa y poder robar algunos afuera. Ahora se viene un gira complicada con rivales duros pero creo que podemos traer una victoria de Formosa y si son las dos mucho mejor. Seguir manteniendo el invicto y de a poco ir pensando en los play off es hoy en día nuestra prioridad, más allá de ir paso a paso y creciendo como grupo y como equipo” finalizó el base curuzucuateño.