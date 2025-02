Agustín Marchesín: «En casa lo vamos a dar vuelta»

Agustín Marchesín fue la gran figura de Boca Juniors en la derrota 1-0 como visitante frente a Alianza Lima por la ida de la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2025. La actuación del arquero le impidió al equipo peruano llevarse un triunfo por una diferencia más amplia y la serie quedó abierta para el partido de vuelta, el martes 25 de febrero en La Bombonera, un duelo que se podrá ver en vivo por Disney+.

«No es el resultado que vinimos a buscar, pero vamos a definir en casa, con nuestra gente, donde somos muy fuertes y estoy convencido de que lo vamos a dar vuelta», dijo Marchesín en una entrevista con Diego Monroig, apenas finalizado el encuentro.

El experimentado arquero ofreció algunas causas de la caída del conjunto dirigido por Fernando Gago: «Sabíamos que era una cancha difícil. La realidad es que nos están pegando las muchas bajas que tenemos en el equipo, jugadores importantes que obviamente necesitamos. No hemos hecho el mejor partido».

Marchesín, que disputa su sexta Copa Libertadores, analizó la jugada del gol de Alianza Lima: «Fue una jugada desafortunada, una pelota que quedó boyando y se encontraron con el gol. Tuvieron suerte. No es el resultado que vinimos a buscar porque Boca tiene la obligación de ganar en cualquier cancha. La bronca es porque nos hicieron el gol por desatenciones nuestras, una desconcentración, pero tenemos mucha fe en el equipo y grandes jugadores».

Y agregó: «Fue un partido muy parejo contra un gran equipo como es Alianza, en una cancha muy difícil».

Con el público peruano en plena celebración por la victoria en el duelo de ida, Marchesín dejó un mensaje contundente: «Veo a la gente festejar como si ya hubieran ganado, pero allá en casa es otra cosa y lo vamos a dar vuelta».

El arquero interpretó por qué el Xeneize aún no muestra el nivel deseado, aunque no lo justificó: «Somos un equipo en reconstrucción, pero esto es Boca y tenés que rendir desde el primer día. Nos ha costado repetir los equipos, con la desgracia de jugadores importantes que no han podido estar, pero los recuperaremos para la revancha y vamos a estar muy bien».

«El resultado para mí no es malo y lo vamos a dar vuelta», finalizó Marchesín.