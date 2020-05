Agustín Pichot perdió las elecciones por la presidencia de la World Rugby

Compartir

El histórico jugador de los Pumas no pudo ganarle en las urnas a Bill Beaumont, quién fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años. El inglés logró una mayoría simple en primera ronda de 28 votos contra 23. «No se dio, gracias a todos de corazón», expresó el argentino.

Agustín Pichot perdió las elecciones presidenciales de la World Rugby contra el actual presidente Bill Beaumont por 28 votos contra 23. El inglés fue reelegido y tendrá otro mandato de cuatro años.

El referente histórico de Los Pumas había generado expectativas en el mundo del rugby por ser el primer candidato sudamericano que podía presidir la Federación. Sin embargo, Beaumont logró ampliar la diferencia electoral en África y Japón, los sectores pendientes de esgrimir su sufragio.

El ex jugador argentino se lamentó en las redes sociales pero agradeció a todos los que lo apoyaron en esta reñida elección presidencial. Por su parte, Beaumont, elogió a su contrincante: “Me gustaría agradecer a Gus (por Pichot) por su amistad y apoyo durante los últimos cuatro años. Mientras nos enfrentábamos en esta campaña, estábamos alineados de muchas maneras y tengo el mayor respeto por él. Gus es un apasionado del deporte y su contribución ha sido significativa”.

Además, el flamante titular de la World Rugby, dijo: “Es un honor para mí aceptar el mandato del Consejo Mundial de Rugby para servir como presidente de la federación internacional una vez más y me gustaría agradecer a mis colegas de la unión y de la región, a los miembros de la familia mundial de rugby y, por supuesto, a mi familia por su pleno apoyo y confianza”.