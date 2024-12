Agustín Rossi afirmó que la oposición debe darle «un golpe político» al Gobierno en las elecciones 2025

A casi un año del inicio de la gestión libertaria, el multifacético dirigente kirchnerista Agustín Rossi aseguró en las últimas horas que lo que necesita la oposición es “darle un golpe político” al gobierno de Javier Milei en las elecciones del año próximo y provocar una “derrota” clara al oficialismo.

En declaraciones a Radio 10, el ex jefe de bloque de la bancada kirchnerista en Diputados, también ex ministro y ex candidato a vicepresidente de Sergio Massa, manifestó: “Hubo un momento en donde sentimos que lo hacíamos retroceder un par de pasos al gobierno y hubo un momento en donde el gobierno estaba más fortalecido. Bueno, yo creo que lo que nosotros necesitamos es darle un golpe político al gobierno y, para darle un golpe político al gobierno, hay que ganar las elecciones electorales”.

Rossi agregó: “Éste es el desafío claramente que tiene la oposición. Construir una arquitectura electoral, una estrategia electoral que te permita que el año que viene el resultado, independientemente de un diputado más o un diputado menos, sea claramente una derrota política al gobierno”.

Según el exlegislador, el aterrizaje de la dos veces presidenta y exvicepresidenta Cristina Kirchner de aterrizar en la jefatura del PJ nacional “es el inicio de la construcción de esa estrategia, porque para que esa arquitectura sea una arquitectura victoriosa, nosotros tenemos que recrear la esperanza en el pueblo argentino”.

Rossi luego fue más allá y dijo que “Cristina tiene volumen político, tiene densidad política, no hay otro dirigente comparable desde ese punto de vista”, y sumó que “disputa, sobre todo, el electorado que transitoriamente se fue con Milei en las elecciones anteriores, que es el electorado de los sectores populares que todavía recuerdan que el mejor momento de su vida, de los últimos 40 años, fueron los 12 años del gobierno de Néstor -Kirchner- y de Cristina”.

Por otra parte, el ex funcionario de Alberto Fernández reflexionó sobre los cambios que tendría que realizar su espacio para reconectar con la sociedad. “Ya no se trata de volver o de volver mejores o de todo esto, sino de venir, y me parece que lo que la gente está necesitando es esto, que vengamos, que estemos, que ganamos las elecciones”, dijo.

Seguido a ello, Rossi añadió: “Hoy preguntás qué política tuvimos con Néstor y todo eso, y no se le acuerdan; muchos, ni lo conocen. Se trata de venir, de meterse con algo nuevo, qué es lo que la gente está necesitando, porque estos tipos ganaron por eso también, porque vinieron con un discurso totalmente nuevo, a romper todo. Motosierra, todo lo que quieras, y la gente compró eso, algo que no venía escuchando”.

Según el ex ministro de Defensa, la Argentina se encuentra “en manos de un señor que va a cumplir un año de gestión y nunca fue a visitar una fábrica, nunca se encontró con un trabajador. Un señor que, claramente, y ayer lo decía en un acto que tuvimos acá en Rosario, odia a los pobres, odia a los sectores populares; además, él sabe que su modelo que condena al pobre a seguir siendo pobre toda su vida, a él y a su descendientes”.

Durante la entrevista radial, Rossi también opinó sobre el trabado proyecto de Ficha Limpia en Diputados. “¿Por qué impulsa el PRO? ¿La capitaliza? Es el espacio político que tiene mejor aceitado, siendo indulgente el término que estoy utilizando, sus relaciones con el Poder Judicial y con Comodoro Py. Entonces esto es, fundamentalmente, una herramienta más de utilización política que lleva adelante Cambiemos o el PRO, específicamente”, expresó. Y advirtió que “en esta coyuntura, impulsar la ley de ficha limpia” es “aprobar una ley cuyo efecto inmediato decline sobre una única ciudadana que. en este caso, sería Cristina Fernández de Kirchner”.