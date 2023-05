Agustín Rossi: «El Frente de Todos está más cerca de una PASO que de una lista de consenso»

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, insistió hoy en que el Frente de Todos (FdT) deberá dirimir sus candidaturas en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y rechazó la idea de lograr un candidato de consenso.

«El escenario hoy del Frente de Todos está más cerca de una PASO, que de una lista de consenso. No está configurado quiénes son los que van a competir y todavía falta para que transcurra más agua bajo el puente para que las cosas queden de forma definitiva», argumentó Rossi en declaraciones radiales.

Este lunes, en otra emisora, el santafesino sostuvo que su espacio no debe «forzar» la síntesis en una figura: «Yo no estoy de acuerdo es que se intente sintetizar en quien no sintetiza. Eso genera tensiones que son inevitables, que es permitiendo que haya unas PASO».

El funcionario nacional aspira a ser uno de los precandidatos del FdT en las primarias del próximo 13 de agosto. Rossi se anotó a la lista después de la decisión del presidente Alberto Fernández de no competir por la reelección.

«Recuerdo cuando (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner) anunció que Alberto iba a ser el candidato. ¿Qué fue lo que paso? La mayoría de los gobernadores, que estaban en el peronismo federal, empezaron a posicionarse en favor de esa fórmula», ejemplificó Rossi con el actual binomio presidencial.

El oficialismo transita días definitorios respecto a su futuro electoral. A la discusión por un candidato de consenso, o no, se le agregó en las últimas horas el rumor de que la Vicepresidenta podría revertir su posición de «no ser candidata a nada».

Relacionado