Agustín Rossi: «No creo que estemos en presencia de un presidente debilitado»

Compartir

Linkedin Print

En medio de la interna que azota al Frente de Todos, el ex ministro de Defensa Agustín Rossi afirmó que no está «buscando un cargo» en el Gobierno nacional, y desestimó la idea de que el mandatario Alberto Fernández sea «un presidente debilitado».

«No creo que estemos en presencia de un presidente debilitado. Me parece que Alberto tiene el control de todas las variables que le corresponden a alguien que es titular del Poder Ejecutivo Nacional», resaltó Rossi durante una entrevista con NA.

En medio de una serie de rumores que lo posicionaban como futuro jefe de Gabinete, en reemplazo de Juan Manzur, Rossi aclaró: «Siempre se rumorea, pero la verdad es que me deja en una situación incómoda. Mi llegada a la Casa Rosada implica ocupar un lugar que hoy está desempeñando otro compañero».

«No estoy buscando un cargo, no lo hablé con el presidente. Entiendo que la política te lleva a estar en diferentes lugares y hoy me toca estar sin responsabilidad de gestión. Desde mi lugar, trato de fortalecer la unidad del Frente de Todos y apoyar el liderazgo del presidente», subrayó en otro pasa de la charla con Noticias Argentinas.

Si bien Rossi es un dirigente vinculado al kirchnerismo, ya que formó parte del gobierno de Cristina Kirchner, su paso por el Gabinete de Alberto Fernández lo acercó notablemente al jefe de Estado, pero decidió no interceder en la interna que atraviesa la cúpula dirigencial del Frente de Todos.

«No intercedí. Eso es una relación muy de ellos dos, yo no cumplo ningún rol ahí, no creo estar en condiciones. Charlo con Alberto y también charlo, menos, con Cristina», puntualizó.

Compartir

Linkedin Print