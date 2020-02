Agustín Rossi: «Tenemos que avanzar en el reequipamiento de las Fuerzas Armadas»

Compartir

«Tener una política de defensa hace a la autoestima de un pueblo», dijo el ministro Agustín Rossi durante la recepción del patrullero ARA Bouchard, la primera de las cuatra naves adquiridas por 300 millones de dólares a una empresa naval francesa. Paricipó del acto el ex titular de Defensa, Oscar Aguad.



El ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que“sabemos que tenemos que avanzar en el reequipamiento de las Fuerzas Armadas y lo haremos en la medida que lo permita el contexto económico». Lo hizo alencabezar el acto de recepción del patrullero oceánico multipropósito ARA Bouchard, el primero de los cuatro buques de este tipo que fueron adquiridos por el Estado argentino a la empresa francesa Naval Group.



«Tener una política de defensa hace a la autoestima de un pueblo. Debemos tener militares que sean capaces de proteger nuestros recursos naturales y estratégicos”, señaló Rossi durante la ceremonia realizada en la dársena Norte de Puerto Madero.



Al hablar en la cubierta de la nave ante una formación de efectivos de la Armada, el ministro aseguró que “la incorporación de este buque es una gran noticia” para la fuerza y para “toda Argentina”.



«Estos buques facilitarán las tareas de patrullaje y fortalecerán la autoestima de la Armada, que está potenciada para sentirse parte de un proyecto de Nación”, señaló Rossi.



La adquisición de estas cuatro naves tiene un costo de 300 millones de dólares y se cancelará a lo largo de 11 años, confirmaron fuentes de Defensa.



La operación se inició durante el gobierno de Mauricio Macri y Oscar Aguad como ministro de Defensa de la gestión de Cambiemos, quien asistió a la presentación.



“De chico me enseñaron que no le tenía que hacer a los demás lo que no me gustaba que me hicieran a mí. En mi primera gestión en el Ministerio, se inició la reparación de los Hércules C-130 y las refacciones en el buque almirante Irízar. Pero cuando esos proyectos terminaron no nos convocaron. Por eso, quisimos que (Oscar) Aguad esté acá”, remarcó Rossi.



Al concluir el acto, Aguad habló con la prensa y a modo de justificación, indicó que “el botamiento del Irízar fue un acto menor”, realizado en diciembre de 2017, poco después del hundimiento del ARA San Juan, en medio de una fuerza que estaba conmocionada por haber sufrido la mayor tragedia de su historia”.



“De todos modos, agradezco la invitación del ministro y su intención de revindicar el rol de las Fuerzas Armadas durante su discurso. Esa es una labor de todos los días y es lo que intentamos hacer durante nuestro gobierno”, dijo el ex funcionario.



En declaraciones a la prensa, Rossi ratificó la decisión de ascender “postmorten” a los marinos del ARA San Juan, a quienes se le debe “rendir homenaje de forma permanente”.



“Vamos a recibir a los familiares entre el lunes y el martes de la semana que viene y vamos a estar en permanente contacto con ellos. La jefa de Gabinete del Ministerio, Ana Clara Alberdi, estará para atender sus inquietudes. En octubre, un buque de la Armada los llevará al punto en el cual se hundió el submarino y haremos un tributo a ellos», adelantó Rossi.