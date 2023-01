Agustín Rossi ya firmó contrato con Al Nassr: el arquero dejó Boca tras un préstamo por seis meses

Mientras lo esperan en Brasil en julio próximo, atajará en el equipo de Cristiano Ronaldo tras el acuerdo sellado el pasado martes.

La salida de Agustín Rossi de Boca ya es un hecho concreto. De las palabras se pasó a los hechos y el arquero firmó en la tarde del martes su vínculo con el Al Nassr, de Arabia Saudita, donde estará a préstamo hasta el 30 de junio próximo antes de incorporarse al Flamengo, de Brasil.

La cesión del guardavallas, que durante el lunes había llegado a Riad después de permanecer en Madrid hasta recibir el permiso de trabajo, le dejará al Xeneize un millón de dólares. Así, se cierra el ciclo de Rossi en el conjunto en el que fue figura y del que no pudo despedirse en el campo, ya que el DT Hugo Ibarra no lo tuvo en cuenta para la Supercopa Internacional que perdió ante Racing por 2-1 el viernes pasado en Al Ain.

Previo al viaje, el arquero había rubricado un precontrato con Flamengo para sumarse a partir de la mitad de este año, cuando finaliza su relación con Boca, y la difusión pública de esa noticia por parte de los cariocas aceleró la salida, aunque su contrato estaba vigente hasta junio próximo.

Por entonces, Ibarra explicó que la decisión de no utilizarlo era extensiva “por el resto del semestre”, lo que hizo que la dirigencia aceptara la oferta a préstamo de Al Nassr, el equipo que esta temporada incorporó además al portugués Cristiano Ronaldo. De ese modo, en Boca logran recibir algo de dinero, ya que Agustín iba a quedar libre en cinco meses y no había margen para una venta. “Yo trabajo con 29 o 30 futbolistas y los quiero comprometidos”, había dicho el entrenador luego de la derrota.

A la luz de los hechos, el portero se bajó del vuelo de regreso de las delegaciones de Boca y Racing desde Abu Dhabi en la escala de Madrid y allí aguardó hasta tener todo en regla para unirse al club que está revolucionando el mercado árabe. Allí también será compañero de un exRiver, Gonzalo “Pity” Martínez, que ya sumó minutos junto a CR7 en el amistoso que un combinado de los dos principales equipos de Arabia Saudita jugó frente a Paris Saint-Germain la semana pasada.

Figura en las últimas temporadas en el equipo de la RIbera y aclamado por los hinchas cuando las negociaciones por la renovación de su contrato comenzaron a complicarse, la primera vez que atajó para el xeneize fue el 25 de febrero de 2017 en un amistoso frente a Colón. Su debut oficial sucedió días después, el 11 de marzo, en la victoria por 2-0 ante Banfield, con una muy buena actuación.

Inicialmente, peleó el lugar con Axel Werner y Guillermo Sara. Después, quedó a la sombra de Esteban Andrada. Entre principios de 2019 y mediados de 2020, fue cedido a préstamo a Antofagasta de Chile, por un semestre, y a Lanús, donde recuperó la confianza. A su vuelta del Granate, con varias ofertas, se quedó en el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo y se aferró al puesto con la venta de Andrada a Monterrey, de México.

Desde entonces fue indiscutido, incluso como protagonista principal de dos victorias por penales a River (le atajó tres: dos por la Copa Liga Profesional y uno en la Copa Argentina). Más tarde, en su nivel se construyó gran parte de los títulos en las era de Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra. Y su mejor temporada, la de 2022, coincidió con los cortocircuitos con el Consejo de Fútbol de Boca, con el que nunca se acercaron las partes para acordar la continuidad.

Grandes atajadas de

Rossi en Boca en 2022

“Si tomás la realidad de Agustín, tiene un salario como el cuarto arquero de Panamá. Es una inquietud que viene arrastrando hace rato, pero nunca ha dejado de entrenar, ni tampoco ha bajado su nivel”, había alertado en medio de las negociaciones su representante, Miguel González. Su rendimiento nunca estuvo en juicio para los hinchas.

“Desde su entorno hicieron público el enorme esfuerzo que había hecho Boca, y con toda la ilusión del mundo esperábamos que nos dijera que sí, pero no fue así. No es más que eso, para nosotros no hay ningún problema y lo vamos a disfrutar hasta el 30 de junio. Queremos que el hincha de Boca trate a todos los jugadores de esa manera”, salieron al cruce desde el Consejo. Finalmente, la despedida de Rossi de Boca fue antes del Mundial de Qatar 2022, pues no volvió a jugar más allá de ser parte de los entrenamientos.

Surgido de Chacarita, el jugador de 27 años también tuvo experiencias en Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia. Sumadas sus etapas en Boca, Rossi defendió ese arco en 151 partidos oficiales, donde el equipo alcanzó 80 victorias, logró 43 empates y sufrió 28 derrotas. Le marcaron 111 goles y tuvo un gran porcentaje de penales atajados, al punto de convertirse en un especialista. De hecho, desde su regreso al club había desviado seis de los ocho que le ejecutaron en el tiempo regular, más allá de su protagonismo en las serie definidas por esa vía.

Paradójicamente, Boca perdió el viernes con Racing con un gol de penal en el final del partido. A cuatro días de ese duelo, ya se está entrenando con Al Nassr.