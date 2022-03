Agustín Samaniego: «Enfrentamos la vacunación más grande de la historia con gran capacidad y efectividad»

Compartir

El diputado y presidente del bloque justicialista de la Legislatura Provincial Agustín Samaniego valoró la nueva estrategia sanitaria de inmunización contra el COVID-19 que despliega la provincia, que consiste en la vacunación casa por casa.

Desde el barrio capitalino Lote 111, el legislador provincial, junto a un grupo de militantes y agentes del Ministerio de Desarrollo Humano destacó que «en Formosa tenemos un altísimo porcentaje en primera, segunda y tercera dosis de vacuna contra el coronavirus».

Pero, advirtió que aun así quedan personas sin vacunarse, por diferentes motivos, “entonces el gobernador Gildo Insfrán decidió que la nueva tarea sanitaria sea ir domicilio por domicilio, consultando los motivos por los que no se inoculó, y si accede a la vacunación, se les aplica”.

Y resaltó que: “hemos enfrentado la vacunación más grande de la historia con gran capacidad y una gran efectividad”.

En este sentido, expresó que la manera de aportar a esta causa es la de colaborar como militantes y dirigentes, “sobre todo como personas de la comunidad que entendemos que la solidaridad es tratar, no solamente de buscar nuestro beneficio, sino buscar el de la comunidad” estimó.

Asimismo, señaló que todas las agrupaciones políticas en Formosa están abocadas a esta tarea, añadiendo que afortunadamente la gente responde, se inmuniza y agradece este gesto de que el Estado esté lo más cerca posible.

Además, subrayó que la otra estrategia utilizada para lograr el mayor porcentaje de inmunización en la sociedad formoseña, es la de establecer ciertos puntos de vacunación los fines de semana, por la noche.

“La idea de Gobernador es que se vacune a la mayor cantidad de gente posible” aseveró y remarcó que, con satisfacción, al final del día, se puede lograr eso.

Al concluir, enfatizó en que “la vacunación es una de las claves para la salida de esta pandemia” y la el objetivo de Formosa es siempre cuidar la salud y la vida, para dejarla atrás y volver a la vida normal.

“Este es el verdadero cuidado de los Derechos Humanos y de cuidar nuestra libertad, porque sin salud ni vida, no existe esa posibilidad”, cerró diciendo el mismo.

