Agustín Samaniego: «Los datos del INDEC no se condicen con la realidad»

El diputado provincial reelecto y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, criticó duramente la situación económica del país y rechazó los datos inflacionarios brindados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). También, destacó el apoyo del pueblo formoseño hacia la gestión del gobernador Gildo Insfrán, poniendo como evidencia los resultados de las pasadas elecciones provinciales.

El legislador sostuvo que “lo que se ve es que los datos del INDEC no se condicen con el precio del combustible, de la mercadería en los supermercados, de la vestimenta, es decir, son absolutamente disímiles con respecto de la realidad actual”.

Amplió lo dicho al explicar que “uno de los objetivos del Estado nacional es mantener baja inflación, pero está cayendo estrepitosamente el consumo de insumos básicos, lo que quiere decir que la enorme mayoría de los argentinos la está pasando mal”.

Remarcó en ese sentido que el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, “ya lo dijo y ahora se está viendo, la política del presidente Javier Milei no es solamente un plan económico, es un plan de entrega de la soberanía nacional, estamos entregando el agua, el suelo y la producción”.

Por otra parte, se refirió al rotundo apoyo del pueblo formoseño a la actual gestión provincial conducida por Insfrán en las pasadas elecciones del 29 de junio, criticando el accionar de la oposición, donde “algunos candidatos opositores han sacado menos del 4% de los votos, pero aún así siguen en la misma tesitura de criticar, agredir, difamar y criticar al Modelo Formoseño”.

“El pueblo se expresó en paz, en libertad y apoyó la gestión actual con el 67% de los votos, lo que quiere decir que siete de cada diez formoseños apoyaron el modelo de provincia del doctor Insfrán”, enfatizó Samaniego, reprobando que, no obstante “la oposición considera que la voz del pueblo no tiene ninguna importancia, cuando en realidad hay que respetarla”.

“Los resultados obtenidos en estas elecciones, además de demostrar el apoyo al actual Gobierno, muestran a las claras del proceder absolutamente errático de la oposición”, cerró.