Agustín Samaniego: «Salir de la OMS es un atentado contra la salud de todos los argentinos»

Luego de que se conociera la decisión del presidente Javier Milei de que Argentina dejará de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el presidente del Bloque de diputados del Partido Justicialista, el doctor Agustín Samaniego, reprobó en absoluto la medida, calificándola de “desacertada y disparatada”.

Rechazó también sus argumentos al marcar que son “excusas mentirosas” y que “solamente buscan alinearse de manera indigna a la política de (Donald) Trump”.

“Es un atentado contra la salud de todos los argentinos que traerá solamente consecuencias negativas”, afirmó categórico.

Lo que significa que “no tiene ningún aspecto positivo” la decisión que ha tomado Milei, al cual “toda la comunidad médica y en general realmente rechaza porque sabemos desde hace muchísimos años del gran trabajo que ha hecho la OMS”, marcó el legislador.

Por esa razón, reiteró que “es mentira la excusa de la cuarentena” que usó el Presidente en tiempos de la pandemia de Coronavirus, porque “los consejos que da la OMS a los Gobiernos no son vinculantes”.

Además de esto, expresó que el organismo internacional lo componen “todos los técnicos de los más de 170 países del mundo y forman un comité para enfrentar las enfermedades que ocurren de manera global”, en consecuencia, “es increíble” estar afuera de ello.

En ese punto, advirtió que la salida de Argentina implicará quedarse “fuera del acceso a las vacunas, a la circulación de información y el conocimiento, a la tecnología”. Y encima “caprichosamente” porque “es un capricho absoluto solamente para seguir la política de Estados Unidos, realmente Milei está equivocado”, reprobó Samaniego.

“Ojalá no suceda que exista el problema de una nueva pandemia o de un virus que se propague”, porque de ser así, planteó, “nosotros vamos a estar afuera de la respuesta global y por supuesto que eso trae consecuencias”.

Dentro de la OMS están los países más importantes del mundo, por tanto, “es inentendible, inaudito e insólito y es una vergüenza lo que ha hecho el presidente Milei”, cargó duramente, a quien le pidió que revea esta decisión “porque no tiene ningún asidero”.

Incluso, esbozó, para graficar lo disparatado de esto, que “existen muchas otras organizaciones sociales, financieras y económicas como, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, Unicef” de las cuales “no salimos porque queremos pertenecer al mundo”.