Agustín Samaniego: »Tenemos que cuidarnos de los Milei de Formosa»

El diputado provincial Agustín Samaniego visitó el estudio de Radio Exprés, donde abordó temas de relevancia tanto nacional como provincial. Desde la conmoción por la muerte del Papa Francisco hasta las elecciones del próximo 29 de junio, Samaniego fue categórico en sus posturas y críticas, especialmente hacia el gobierno de Javier Milei.

Dolor por la muerte

del Papa Francisco

Samaniego abrió la charla recordando al recientemente fallecido Papa Francisco, destacando su impacto mundial y su fuerte impronta social.

“La muerte del Papa Francisco es una pérdida muy grande para los argentinos, pero mucho mayor para la humanidad. Marcó un antes y un después en la Iglesia, con un sentido social que nosotros valoramos profundamente”, expresó.

Reivindicó además el compromiso del Sumo Pontífice con la justicia social:

“Nos vemos identificados con Francisco por su labor desde lo social. Soy católico, pero más allá de eso, estoy convencido de que la única manera de lograr paz social genuina es a través de la justicia social. Por eso, Javier Milei está en las antípodas de lo que Francisco pensaba que era lo correcto”.

Tensión en la Legislatura

durante homenaje al Papa

Samaniego también hizo referencia al homenaje que se realizó en la Legislatura formoseña tras el fallecimiento del pontífice. Según relató, hubo momentos de tensión generados por la oposición.

“El homenaje comenzó a tornarse agresivo. Se les llamó la atención, pero no hubo censura. Todos los diputados pueden hablar, pero lo que no se puede permitir es el uso de un tono violento. Hay que mantener el respeto en los cuerpos colegiados”, señaló.

Clorinda: respaldo al modelo

y crítica a la oposición

Respecto a las elecciones municipales en Clorinda del pasado 13 de abril, Samaniego celebró el resultado como un fuerte respaldo al gobernador Gildo Insfrán.

“Fue un espaldarazo muy fuerte al modelo formoseño. Esperábamos un buen resultado, pero nos superó la cantidad de votos obtenidos”, indicó.

No escatimó críticas hacia la oposición y en especial a la dirigente Gabriela Neme, a quien responsabilizó por el mal desempeño opositor:

“La figura de Neme hoy le hace daño a la política. Una foto con ella espanta votos. Está convencida de que por tener una cruz en el pecho puede opinar sin filtros, pero la gente no la quiere”.

Elecciones del 29

de junio: una jornada clave

Con la mirada puesta en las elecciones provinciales del próximo 29 de junio, donde se renovarán diputados, concejales y se elegirán convencionales constituyentes, el legislador anticipó un escenario competitivo pero confía en la fuerza del oficialismo.

“Probablemente sea más difícil repetir los resultados de Clorinda, pero el gobernador en su última elección superó el 70% de los votos. Además, en estas elecciones también se eligen 30 convencionales que reformarán la Constitución”.

Aunque aún no está definido si Gildo Insfrán se presentará como candidato, Samaniego aseguró que su figura es clave:

“El mejor candidato del modelo es él. Su presencia arrastra al peronista y al independiente. Vaya o no en la boleta, tenemos que defender el proyecto y él es la figura de ese modelo”.

Además, defendió el proceso de reforma constitucional y cuestionó a la oposición:

“Ellos solo quieren tocar un artículo. Nosotros queremos abrir el debate a todos los sectores, no solo políticos. Vamos a hablar de temas como el calentamiento global, que el Presidente ni siquiera reconoce, y lo vamos a plasmar en la Constitución”.

Duro balance del

gobierno nacional

Samaniego fue especialmente crítico con la gestión del presidente Javier Milei, a quien acusó de aplicar un ajuste sin sentido, deteriorando la calidad de vida de los argentinos.

“Estos 500 días no tuvieron rumbo. Le quitaron medicamentos a los jubilados, subsidios, bajaron sueldos, paralizaron la obra pública. Nada de eso sirvió, porque igual terminaron pidiendo plata al FMI”.

El diputado denunció también el rol del organismo internacional:

“El FMI no quiere que se le pague, se cobra con nuestros recursos. Es preocupante que hasta su directora haya pedido votar por Milei. Hoy el que gobierna es el Fondo”.

“Tenemos que cuidarnos

de los Milei en Formosa”

En el tramo final, Samaniego advirtió sobre los posibles intentos de replicar el modelo libertario en la provincia:

“Tenemos un Presidente que nunca visitó Formosa. Ninguna conquista popular es permanente. Si aparece un Milei chico en la provincia, las cosas pueden cambiar drásticamente”.

“La gente está cansada, viene sufriendo hace años. Milei trajo ideas nuevas y la gente lo eligió, pero eso ya se está resquebrajando. Ahora hay que tener cuidado de los Milei en Formosa porque la oposición necesita apoyo económico y va a salir a defenderlo, aunque estén todos peleados entre ellos”, concluyó.