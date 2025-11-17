Agustín Tapia y Arturo Coello aplastaron a Chingotto y Galán y conquistaron el P1 de Dubai

Los N°1 del Premier Padel se desquitaron en la final en Emiratos Árabes Unidos después de caer en las últimas dos definiciones en las que se cruzaron con los N°2.

Agustín Tapia y el español Arturo Coello, dupla número uno del mundo, recuperaron su mejor versión en Dubái para tomarse revancha ante Federico Chingotto y Alejandro Galán, quienes los habían vencido en las últimas dos finales en las que se cruzaron. En la definición del Premier Padel P1, los líderes del ranking se impusieron con autoridad por 6-3 y 6-4 para levantar un título clave y alcanzar su consagración undécima de la temporada, además de completar la semana sin ceder un solo set.

Tras semanas en las que la pareja hispano-argentina parecía haber perdido parte de su brillo y sus escoltas amenazaban seriamente el trono, Coello y Tapia recordaron al circuito por qué continúan siendo los reyes del pádel. Con medio liderato en juego, desplegaron una versión arrolladora, llena de precisión, potencia y jerarquía, que quebró la dinámica de dudas acumulada en las últimas semanas.

En el primer set los N°1 lograron un quiebre de servicio rápido, en el segundo game, y nunca más perdieron el control de las acciones. Coello se hacía cada vez más gigante en la red y Tapia estaba inspirado con el smash.

El segundo parcial fue algo más parejo pero en el séptimo game, los líderes del escalafón de Premier Padel lograron el quiebre del saque rival y terminaron cerrando el triunfo con un game en el que los Nº2 no pudieron hacer ni siquiera un punto. Décimo primer título de la temporada para Agustín y Arturo, que aumentaron mucho sus posibilidades de finalizar la temporada con el cetro de números uno del planeta, uno de sus grandes objetivos.

Ahora, toda la atención se traslada al Major de México, que se jugará del 22 al 30 de noviembre y promete ser la cita más determinante del cierre del curso. Allí volverán a cruzarse las dos mejores parejas del mundo con el trono en juego y el pulso al rojo vivo. Dubái ya coronó a sus reyes. Y con 11 títulos en la temporada y un torneo perfecto sin perder sets, el mensaje de Tapia y Coello fue claro: siguen siendo ellos los dueños de la cima.

En la rama femenina, Delfina Brea y Gemma Triay cayeron en la final del P1 de Dubai ante Claudia Fernández y Beatriz González por 6-1 y 7-5, las españolas sumaron así su cuarto título de la temporada juntas.