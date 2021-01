Agustina Kämpfer se separó de Carlos Gianella después de tres años de pareja

Compartir

Ayer, cuando El Pollo Álvarez le preguntó con euforia a sus panelistas los planes para el fin de semana, Agustina Kämpfer sorprendió al anunciar que se separó de Carlos Gianella, con quien estaba en pareja hacia tres años y con quien se había comprometido en enero de 2019.

Fue durante la emisión de Nosotros a la mañana. El conductor, con su característica buena onda, buscó complicidad entre sus compañeros al consultarle sobre lo que harían este sábado y domingo. Y la periodista respondió que, luego de haber pasado 15 días de vacaciones en Mar del Plata, este fin de semana se quedaría en Buenos Aires.

“Sale cucharita”, sugirió El Pollo aprovechando que el pronóstico indica que el sábado lloverá durante todo el día. Sin embargo, Agustina puso una cara tensa y evitó avalar las palabras del conductor que notó cierta incomodidad en ella. “No, bueno, tampoco me quiero meter…”, empezó diciendo tímidamente.

Sin embargo, luego Kämpfer eligió comunicar la noticia para que, de esa manera, la información saliera de su boca y no de terceros. “No voy a hacer cucharita”, enfatizó. Y agregó dos veces la misma frase, como para que no queden dudas: “No tengo más con quien hacer cucharita”.

“Esto es el viejo truco de aprovechar el envión: la mina agarró ‘cucharita’ y contó que se había separado. Fue más o menos así”, explicó Agustina. “Yo te lo pregunté en broma”, se excusó entonces El Pollo. Y luego le consultó a su compañera si quería contar detalles sobre la separación.

La periodista aseguró que la ruptura fue “hace muy poquito tiempo” y agregó que ya le había adelantado a sus compañeros sobre una crisis de pareja que venía atravesando el último tiempo. “Tomamos esta decisión entre los dos, después de tres años hermosos que me han hecho muy bien. Pero bueno, se terminó”, continuó la periodista. Y aclaró que la separación fue en buenos términos.

“Carlos es una gran persona, muy inteligente en lo intelectual y en lo emocional. Así que estamos haciendo todo lo mejor posible porque además está Juan, que ellos se quieren mucho”, agregó sobre el vínculo que quien fuera el asesor del ex gobernador Daniel Scioli mantiene con el hijo de la periodista, que tiene tres años.

Luego sostuvo que “es una decisión tomada para el bien de los individuos”. “Yo estoy bien, muchas gracias por preguntar”, concluyó Agustina este viernes en Nosotros a la mañana.

Agustina Kämpfer y Carlos Gianella se conocieron cuando la periodista se desempeñaba como panelista en Intratables, por América, y él era asesor del ex gobernador Scioli. “Nos cruzamos por los pasillos del canal. Todo era muy formal y profesional. Luego me invitó a salir, fuimos a cenar y así empezó todo…”, contó ella sobre el comienzo de su relación.

Más tarde, en enero de 2019, anunció que su entonces pareja le había propuesto casamiento durante unas vacaciones en las playas de Brasil. “¡Por supuesto que quiero! En tus ojos están mi destino, mi familia y mi calma”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando una foto en la que se veía a su novio, besando su mano izquierda, en cuyo anular ya llevaba puesto un anillo de compromiso.

