“Ahora 12” impulsó el uso de tarjetas de crédito durante el tercer trimestre

El programa Ahora 12 fue el principal impulsor del uso de tarjetas de crédito en el tercer trimestre del año, cuando las compras en cuotas con este beneficio crecieron 25,28% en comparación con el mismo periodo de 2019.

De acuerdo con el Índice Prisma Medios de Pago, el uso de tarjetas de crédito creció de manera general un 12% en el tercer trimestre respecto del trimestre anterior, impulsado en mayor medida por los planes Ahora contra las compras en un pago y otros planes de cuotas.

“Al comparar el uso de las tarjetas de crédito en julio, agosto y septiembre de 2020 versus marzo, abril y mayo, hubo un incremento en las transacciones del 12% pero aún se mantiene lejos de los niveles del año anterior”, señaló Julián Ballarino, Head de Relaciones Institucionales de Prisma Medios de Pago.

Ballarino subrayó que “al analizar la cantidad de cuotas elegidas al pagar, se destaca que en el tercer trimestre del año continuaron creciendo los planes Ahora contra las compras en un pago y los planes de cuotas. Los planes ‘Ahora’ superan su participación también respecto de 2019”.

Según el directivo, “en particular, creció la participación de los planes Ahora 3 y Ahora 6, mientras que los planes de menos cantidad de cuotas son los más utilizados fuera de los Ahora”.

En diálogo con Télam, el economista especializado en consumo Damián Di Pace confirmó que “crece fuerte Ahora 3 y Ahora 6 y esto tiene que ver con la vuelta de la apertura de locales de indumentaria y calzado que tracciona fuertemente este tipo de operaciones”.

“A partir de las nuevas aperturas en comercios empezó a haber más movimiento físico en locales; al principio del aislamiento hubo un crecimiento fuerte de la comercialización electrónica y ahora se está viendo el efecto de retorno a una nueva cultura de compra en la cual lo físico vuelve”, agregó Di Pace.

Según el informe de Prisma, la tarjeta de débito aceleró su crecimiento 18% respecto al trimestre anterior, con un incremento interanual moderado.

Por otra parte, se registró una retracción de 5,25% interanual en el tercer trimestre de la cantidad de tarjetas de crédito activas, considerando activas a las que tuvieron al menos una transacción en el período señalado.

Di Pace explicó que esto se debe a que “había muchas tarjetas circulando en el mercado y ahora se seleccionan cierta cantidad de tarjetas para no pagar gastos administrativos”.

En este contexto, en perspectiva para lo que resta del año Di Pace estimó que “el próximo trimestre se va a acelerar el uso de Ahora 12 y 18, porque comienzan a implementarse los tres meses de gracia y baja de tasa de interés”.

Las ventas minoristas, según Came, cayeron 10,1% en septiembre con lo cual se evidencia que “se desacelera la caída de las ventas minoristas por la apertura de comercios físicos y se ve el respaldo de los mecanismos de financiamiento”, afirmó.

Por su parte, el economista Martin Kalos dijo a Télam que “buena parte del uso de tarjetas de crédito tiene que ver todavía con las reaperturas, los sectores que se abren en el tercer trimestre son los que usan más Ahora 3 y Ahora 6, como calzado e indumentaria”.

“Había una demanda latente porque ropa no es tan fácil de comprar en la cuarentena, porque no había canales de compra online en algunos casos y porque a la gente le gusta ver la ropa y probársela”, analizó.

Kalos consideró que “ese es el gran impulsor de la recuperación del consumo por esa vía” así como “la necesidad de muchas familias de financiar consumo en medio de una caída de los ingresos”.