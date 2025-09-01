«Ahora es momento de disfrutarlo a Leo; No pensar en cuando no esté»

El DT de la Selección Argentina habló de todo a días de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Selección Argentina volverá al ruedo el próximo jueves 4 de septiembre, cuando enfrente a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y en el que será el último partido de Lionel Messi por este certamen en el país. Y en vistas de este cierre de la clasificación al Mundial 2026, para el que la Albiceleste ya tiene su cupo asegurado, habló Lionel Scaloni, quien abordó múltiples temas: desde Leo hasta los jóvenes y lo que más le preocupa del Mundial 2026, entre otras cosas.

Respecto a Messi, el DT, en una entrevista con TNT Sports, volvió a hacer un pedido que ya hizo en otras oportunidades: que simplemente todos lo disfruten, sin hacer especulaciones respecto a cuándo será su último partido con la Albiceleste. «Algunas ruedas de prensa se han reído porque yo digo siempre ‘buscamos un poco la melancolía’. Con Fideo pasó lo mismo: disfrutémoslo mientras lo tenemos. Lo que tenga que pasar, pasará».

«Ahora es momento de disfrutarlo. No pensar en cuando no esté, o esperando que dé el anuncio. Es tan importante para el mundo del fútbol, no solo para los argentinos, que creo que es importante disfrutarlo ahora», indicó.

«No pensar en lo que pase en un futuro. Y eso es lo que nosotros intentamos como cuerpo técnico, los compañeros intentan disfrutarlo y no agobiarlo tanto. Porque creo que no debe ser fácil, como no fue fácil para mí alguna vez dejar de jugar, y dar ese paso para decir no juego más. Es un momento difícil. Hay que dejarlo. Él se ganó el derecho a poder decidir cuándo hacerlo y de nuestra parte tendrá todo nuestro apoyo», agregó.

Consultado por las citaciones de jóvenes como Claudio el Diablito Echeverri (Bayer Leverkusen), o Franco Mastantuono (Real Madrid), Scaloni señaló que son chicos que ya estuvieron también en las juveniles y que tienen «nivel»para estar en la Mayor: «Si vos fuiste Sub 17, Sub 20, Sub 23 en la Selección, lo normal sería que acabes en la Mayor. Y estos chicos tienen ese nivel. Por suerte con el cabezón (Diego) Placente que está en la 20, Facu Quiroga y gente que está en las juveniles, junto con Bernardo Romeo que es un amigo, hablamos todos el mismo idioma y entendemos qué es lo que significa jugar con esta camiseta».

«De parte nuestra tendrán las oportunidades seguro, porque forma parte un poco del fútbol, de la cultura nuestra, y habrá recambio en tanto y en cuando los que están ahora vayan bajando el ritmo o cumplan años. Creo que eso es normal. De nuestra parte los miramos y los tenemos en cuenta», comentó.

De cara al Mundial 2026, que será histórico por ser el primero que se hará en tres países (Canadá, Estados Unidos y México) y que contará con 48 selecciones, el nacido en Pujato aclaró que el aumento en el número de equipos no es algo a lo que le da «importancia», pero que sí le preocupa mucho el calor: «Creo que va a ser terriblemente duro el calor. Ya lo vimos en el Mundial de Clubes. Sobre todo, por lo que más o menos me comentaron, los horarios van a ser parecidos, a las 3 o 4 de la tarde, porque lo tienen que ver en otros países, para que no sea muy tarde, y eso influye un montón».

«El jugador viene cansado, reventado después de toda una temporada, y no se piensa en el bien del jugador, que es jugar en un horario donde el calor no influya tanto. Eso es algo que realmente me preocupa. El tema de más equipos, al final para todos es igual, pero el tema del cansancio no va a ser igual para uno que jugó 60 y pico de partidos y en el plantel tiene 20 así, a una buena selección que a lo mejor no tiene tantos jugadores que han jugado mucho y van a llegar más frescos», señaló.

«Después de lo que vivimos nosotros en la Copa América, en Miami, el calor fue algo agobiante. Terrible. Y eso va a ser un tema. Por eso digo que más allá de la preparación a nivel partido, valoraremos más llegar frescos y sanos», expresó.

E insistió en disfrutar lo obtenido por la dificultad que representa ganar un Mundial: «Ganar un Mundial es algo muy difícil. Antes de Qatar decía ‘se tienen que dar un montón de cosas’. Y ahora que se dio la verdad que te digo que se tienen que dar un montón de cosas. Así que, gracias. Disfrutemos del momento».

Más de Scaloni

Por qué todos los logros obtenidos con la Selección no cambiaron su forma de ser: «Los valores son una parte fundamental, lo que a vos te inculcaron de chiquito es la base de todo y a partir de ahí ya después lo que vos asimilás. Para mí no digo que todo sea normal, lo que no es normal es haber conseguido esto que se consiguió, pero a nivel de vida es secundario. Al final la vida sigue y nosotros después de salir campeones del mundo, yo siempre se lo digo a los pibes, al otro día te levantás y tenés que seguir. Tenés que seguir laburando e intentar mejorar o mantener. De eso se trata. Y todo el cuerpo técnico lo valoramos desde ese punto de vista, seguir y seguir y no cambiar nuestra manera de ser, que ganar es secundario. Ganar no te permite hacer lo que quieras, eso está clarísimo».

Los campeones del mundo que están en el fútbol argentino: «El fútbol argentino es terriblemente competitivo. No me preocupa eso. Hasta creo que es positivo en muchos aspectos, porque tienen que resetearse y poner el hombro, el pecho, a muchas cosas que antes a lo mejor les era mucho más fácil jugar en Europa. Y han demostrado que tienen con qué. Huevo (Acuña), Gonzalo (Montiel), Leandro (Paredes), Fideo (Di María) mismo, son jugadores que están demostrando que están hechos de otras maneras».

El análisis de los presentes de Rodrigo De Paul y de Leandro Paredes: «A Rodrigo lo conozco bien, sé muy bien lo que puede dar, aún así cuando yo hablé con él y me comentó lo del Inter mi respuesta fue la que le damos a todos, que no valoramos donde juegan sino su rendimiento. Y así haremos. Si su rendimiento sigue siendo el que nosotros creemos que es bueno para la Selección, seguirá estando, él siempre con nosotros ha estado y dependerá exclusivamente de él que conocemos su manera de entrenar y cómo se cuida y no creo que sea un inconveniente, así que dependerá mucho de su andar en el equipo. Y Leandro, para cualquier entrenador, lo ha dicho Russo, que ‘es uno de los mejores futbolistas’ que ha tenido. Es un placer verlo jugar. Con nosotros ha jugado, ha salido, ha estado en el banco, pero eso no quita que para mí sea fundamental. A veces desde adentro, a veces desde afuera, pero es un futbolista que con la pelota hay muy pocos como él. Muy pocos. Tiene un criterio para jugar increíble y yo creo que ha jerarquizado el fútbol argentino y poco a poco en Boca se va haciendo más y más importante. Va a ser un futbolista especial para Boca».

La importancia de que todos los jugadores lleguen bien físicamente al Mundial 2026: «A mí lo que realmente me preocupa es que lleguen bien los pibes. Por suerte la base de los jugadores la tenemos y se van agregando chicos, pero lo más importante para nosotros, incluso cuando vamos a jugar partidos amistosos, es que no hacemos tanto hincapié contra quién jugamos sino en juntarnos y entrenarnos. No digo que el rival sea lo no importante pero sí que a nosotros nos interesa más juntarnos. De cara a eso, pensamos en que lleguen sanos, que llegue bien, que va a ser un año duro terriblemente duro para todos con la Champions renovada, con muchos más partidos. Entonces los futbolistas de la Selección Argentina, que la mayoría juegan en grandes equipos, llegan al final de temporada con 60 partidos y ahí te marca un poco el inicio del Mundial, de cómo te llegan los tuyos».

El sorteo del Mundial 2026: «Son todos importantes. Diagramás, pensás en el posible cruce, un cruce no es lo mismo que otro, y a lo mejor en el otro lado se cruzan porque no le fue bien a uno… Pero de inicio está todo dado para que vos, si el sorteo está bueno, puedas estar un poco más tranquilo. Nosotros cuando decimos que tenemos que jugar contra todos es una realidad, pero preferimos que el sorteo sea beneficioso».

Cómo cambió el ánimo de la gente a la hora de ver a la Selección: «Lo que siento es que la gente cada vez juega la Selección, sea del hincha que sea, se para a verlo. Y creo que eso es lo más importante que hemos conseguido. A veces quizás era ‘se juega en cancha de Boca y yo soy de River, no voy’, ‘o se juega en la cancha de River y soy de Boca, no voy’. Creo que eso ha quedado un poco de lado. Eso es un triunfo importante. Que ha traspasado los colores. Nosotros como país siempre decimos que la camiseta argentina está por encima de todo, pero hubo un momento que a lo mejor no pasaba y eso creo que se recuperó y es importante que quede en el tiempo».

Su postura respecto a la posibilidad de jugar la Finalissima en marzo del 2026: «Si hubiera preferido, no. Porque me parece que hubo tiempo para jugarla antes, España no pudo porque tenían la Nations League que se han inventado ellos, y a nosotros como sudamericanos nos ha matado porque no podemos competir contra europeos, porque ellos hicieron ese propio torneo, que teóricamente es amistoso y después lo han maquillado. Y no hemos podido jugar. Y ahora que nosotros sí podemos ellos no pueden porque juegan la clasificación del Mundial. Y un partido de semejante importancia, jugarlo a meses del Mundial, yo sinceramente no pensé que se iba a jugar. Ya veremos si se juega. Porque España a priori sí, va a ser primera del grupo, y podrá jugar en marzo. Pero está todo muy en el aire. Y nosotros necesitamos cosas concretas. Ya veremos si se confirma».

La imposibilidad de tener amistosos contra equipos europeos antes del Mundial 2026: «Es prácticamente imposible. Tenés que agarrar alguno que quede libre o que no juega en el grupo de 5 (de las Eliminatoria Europeas) y enseguida ese que no juega ya hace amistoso con otro europeo, entonces a nosotros nos queda América, Centroamérica, algún asiático o africano, nos tenemos que mover en esos lados y no siempre el destino es cómodo. Es la realidad. Pero es lo que tenemos».