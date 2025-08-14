En tiempos de ajuste brutal, entrega y persecución política, necesitamos volver a las fuentes. A la claridad. A la convicción. Por eso, creemos que Máximo Kirchner debe encabezar la lista de diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires.

Porque como Cristina, nunca se arrodilló frente al poder real. Porque no negoció con el FMI cuando otros eligieron callar o acomodarse. Porque fue, es y será parte de una generación que aprendió de Néstor y Cristina a no tranzar con las corporaciones y a bancar al Pueblo, cueste lo que cueste.

Porque cuando todo se desordenó, él se quedó. No especuló. No se escondió. Se plantó.

Porque hoy, frente a un gobierno que veta las leyes que traían alivio a jubilados, a personas con discapacidad y trabajadores, hace falta coraje.

Hace falta organización, proyecto y conducción política.

Hace falta unidad con sentido, con contenido, con historia.

Y esa unidad solo puede liderarla alguien que represente todo eso.

Máximo tiene cabeza, corazón y coraje.

Es ahora. Es con él. Es con el pueblo.

Es ahora Kirchner.

Firma: Martín Sabbatella