Aitana Bonmatí ganó el Balón de Oro e igualó un récord de Alexia Putellas

El fútbol femenino crece exponencialmente, y España está en el foco no solo por ser las actuales campeonas del mundo, sino por tener una de las canteras con mayor proliferación de la disciplina.

Aitana Bonmatí es un claro ejemplo de esta potencia futbolística. Con solo 26 años, la mediocampista acumula dos Balones de Oro, un logro que denota no solo su talento inigualable sino también la estabilidad de su rendimiento en la élite del fútbol femenino.

Este lunes, la española fue galardonada nuevamente por la revista France Football, llevándose todos los flashes tras obtener el premio por segundo año consecutivo.

El récord de Putellas

Hasta ahora, Alexia Putellas era la única jugadora que ganó el Balón de Oro dos veces de manera consecutiva. La mediocampista lo logró en 2021 y 2022, luego de dos grandes temporadas. Pero el 5 de julio de 2022, sufrió una grave lesión: la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, que la mantuvo alejada de las canchas durante nueve meses. Sin embargo, Putellas llegó al Mundial con lo justo y logró ser la directora de aquella maravillosa orquesta que se consagró en Australia.

En el Mundial, Aitana Bonmatí fue protagonista y convirtió tres goles y dio dos asistencias, a lo que se sumó una gran temporada a nivel de clubes, llevándola a ganar el Balón de Oro en 2023.

La temporada que la llevó

a quedarse con el premio

En la última temporada, Bonmatí brilló con luz propia al ganar todo con el Barcelona: la Champions League, la Liga F, la Copa de la Reina, la Supercopa de España. Además de ganar la Nations League con la Selección. Ganó prácticamente todo lo que disputó, a excepción de los Juegos Olímpicos, donde La Roja quedó en el cuarto puesto luego de perder por 1-0 ante Alemania en el partido por la medalla de bronce. Además, Bonmatí en la temporada 2023/2024 hizo 14 goles y dio 18 asistencias en 37 partidos, demostrando su gran nivel en el mejor equipo del mundo, el Barcelona.

Además de que Bonmatí se quedó con el premio, el podio fue completado por otras dos futbolistas culés. En el segundo lugar se ubicó la noruega Caroline Graham Hansen, mientras que el tercer puesto fue para la joven de 20 años, Salma Paralluelo, quien se mantuvo en el top tres por segundo año consecutivo.

“Esto no se consigue sola. Me siento muy afortunada de estar rodeada de las mejores jugadoras que me hacen crecer. Sin ellas no sería la futbolista que soy hoy… Se lo merecen todas. Yo se lo debo todo al Barça que me lo ha dado todo. Cuando juegas y vas acumulando experiencias, van confiando más en mí misma. Lo que me lleva a estar aquí y a conseguir títulos como equipo es la mentalidad. Mientras tenga esta mentalidad ambiciosa voy a estar dando guerra mucho tiempo», declaró la española tras quedarse con el premio.

Todas las ganadoras

del Balón de Oro

Con este premio, España se consolida en la hegemonía del Balón de Oro, ganando cuatro de las seis ediciones: dos de Putellas (2021 y 2022) y dos de Bonmatí (2023 y 2024). Desde su instauración en el 2018, el premio también lo ganaron la delantera noruega Ada Hegerberg (2018) y la mediocampista estadounidense Megan Rapinoe (2019).