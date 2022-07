Ajustada derrota de Argentina ante Estados Unidos en un verdadero partidazo

Compartir

En el último juego de la Fase de Grupos de la VNL, la Selección Argentina cayó 3-2 ante Estados Unidos y no logró clasificar a la Fase Final donde estarán los mejores 8 del certamen.

En un juego de altísimo nivel y con puntos muy altos durante todo el partido, el seleccionado que cuenta con Javier Weber como asistente de John Speraw se impuso con parciales de 29-27, 22-25, 20-25, 25-13 y 17-15. Así, los dirigidos por Marcelo Méndez terminan con récord de 5 triunfos y 7 derrotas pero con rendimientos que pondrán en jaque la lista mundialista.

Si bien los objetivos para la Volleyball Nations League estuvieron planteados en darle juego a pibes que forman parte de un cambio generacional, las metas deportivas no se pierden de vista. La prioridad del cuerpo técnico de Méndez están sobradamente cumplidas. Alcanzar las Finales de la VNL no estaba en los planes y la Selección quedó a un paso.

Argentina sufrió ante Estados Unidos una derrota que duele porque a estos pibes, con el apoyo de los más experimentados, les hierve la sangre cada vez que tienen que saltar a la cancha con la camiseta albiceleste. Es una derrota que duele porque la clasificación hubiera significado jugar un par de partidos más con esta camiseta que desde el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo se mira con especial atención en todo el mundo.

Pero es una derrota que no lastima, porque el trabajo realizado fuera de la cancha y la entrega e imagen que dejan dentro no hacen más que elevar la vara del orgullo argentino.

Estados Unidos supo lastimar con el servicio en los momentos justos para mostrar su mejor versión, aunque siempre exigida por Argentina. Defalco con 28 puntos estuvo intratable en la ofensiva y estuvo bien acompañado por los centrales Stahl (11) y el capitán Smith (14), que sumaron no solo en ataque sino que marcaron los tiempos del bloqueo. Argentina, al igual que en el triunfo ante Francia, no sufrió la ausencia de Bruno Lima. Es que Luciano Palonsky está por las nubes (24) y Ezequiel Palacios (16) logró formar un tándem más que justo. Por el centro de la red lo de Agustín Loser (11) no sorprende más, pero atención a las actuaciones de Joaquín Gallego (11), que cada vez son más sólidas. Todo, siempre, con un Luciano De Cecco que está en modo Lionel Messi.

