Al borde de las lágrimas, Luis Brandoni convocó un banderazo en contra del Gobierno, pero “cumpliendo todos los protocolos”

El actor Luis Brandoni grabó un video convocando a los ciudadanos a un banderazo el próximo lunes 17 de agosto, feriado en que se conmemora el paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

“Vamos a hacernos oír otra vez”, advierte en la filmación que circula en las redes, aunque de inmediato pide que la marcha se realice “cumpliendo con los protocolos que hay que respetar”, haciendo alusión a la distancia social y el uso de tapabocas para evitar la transmisión del coronavirus.

Luego, fomentando el banderazo, Brandoni explica el motivo de la convocatoria. “Salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones fundamentales de la democracia republicana”, sostiene el ex diputado nacional por la UCR, quien en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en contra del Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

“En homenaje al General San Martín, y por la Argentina, salgamos con nuestra bandera y nuestras voces a todas las calles del país. Nos van a escuchar”, enfatiza el actor, ya visiblemente emocionado. Y con la voz quebrada, concluye: “Viva la Patria”.

La convocatoria de Brandoni continúa con una serie de marchas y protestas que se vienen realizando en las últimas fechas patrias, y que tomaron fuerza durante la cuarentena que rige en el país desde el 20 de marzo, mediante un decreto presidencial.

La del 20 de junio fue una de las más resonantes: se registraron banderazos en el Obelisco porteño y en distintas ciudades y pueblos del Interior del país, en defensa de la propiedad privada. El principal reclamo en aquel entonces fue por el intento de estatización de la agroexportadora Vicentin.

Horas antes de grabar el video de la convocatoria, Luis Brandoni había criticado “la competencia que existe entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires” por las políticas implementadas contra la pandemia, en referencia a las críticas que desde distintos sectores del kirchnerismo se realizan contra Horacio Rodríguez Larreta por su gestión sanitaria.

Para el actor, no tiene sentido que se responsabilice a los ciudadanos porteños de estar “infectando al país”. “Eso es una pelotudez que no se puede sostener en boca de un funcionario”, dijo Brandoni.